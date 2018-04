Trump dice que no le gusta el TPP y apuesta por los acuerdos bilaterales

Washington, 17 abr (EFE).- Horas después de reunirse con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que, a pesar del interés de Japón y Corea del Sur, no tiene intención en formar parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

“Mientras que a Japón y a Corea del Sur les gustaría que volviéramos al TPP, no me gusta este acuerdo para Estados Unidos. Demasiados riesgos y no hay manera de salirse en caso de que no funcione”, señaló el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

De esta manera, el presidente contradice al secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, quien el pasado jueves declaró durante su viaje a Lima (Perú), donde participó en la Cumbre de las Américas, que Estados Unidos estaba considerando la posibilidad de volver al tratado multilateral, aunque, según dijo, sería “bajo las circunstancias adecuadas”.

Según dijo Trump en su mensaje, “los acuerdos bilaterales son más eficientes, beneficiosos y mejores” para los trabajadores estadounidenses.

Trump incluso señaló el caso de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la que en numerosas ocasiones ha criticado por no actuar contra China, como un ejemplo de que los acuerdos multinacionales no funcionan.

Antes de partir rumbo a Palm Beach (Florida), donde fue recibido por Trump en su club privado de Mar-a-Lago, Abe expresó su deseo de abordar con su homólogo estadounidense su posible vuelta al TPP, aunque no contempla renegociar las condiciones acuerdo, que fue ratificado por los 11 países restantes tras la marcha de EE.UU.

Se espera que ese pacto, firmado por Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, entre a vigor a finales de este año. EFE