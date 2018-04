Los presidentes y la corrupción que les acosa

De cal y de arena

“Quien se sienta libre de pecado, lance la primera piedra”. La bíblica expresión atribuida a Jesucristo bien podría caer con el peso de una lápida sobre los jefes de gobierno y sus representantes que dieron su visto bueno a la agenda de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Lima la pasada semana.

Muy pocos de estos ciudadanos se librarían del impacto por virtud de la autoridad moral que les acompaña a la hora de poner la cara ante la demanda de asegurar la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Incólumes aparecen los gobiernos de Uruguay y Chile. Hubiéramos querido incorporar con plena serenidad al nuestro, pero se nos recuerda que en el Ministerio Público se encuentra en marcha una investigación, todavía en fase preliminar, sobre varias decenas de altos funcionarios del gobierno bajo la sospecha de incursión en los ámbitos de los pecados propios del mundo de la corrupción.

Latinoamérica encabeza la lista de subcontinentes donde la corrupción hace fiesta. Enumerar los casos agotaría todo espacio periodístico por lo que hacemos memoria sucinta que necesariamente ha de empezar por el caso del país anfitrión –Perú- donde casi todos sus ex presidentes están encausados por corrupción. Algo parecido a El Salvador y a Guatemala. En la antigua Capitanía General de América Central así como también en Honduras, quienes ocupan la presidencia estarían encarados por la justicia si no fuese por las descaradas presiones que han atropellado el trabajo de las comisiones internacionales constituidas para perseguir la impunidad en la función pública (CICIP). En Nicaragua, un muro inexpugnable impide escudriñar cómo los Ortega hicieron una de las más grandes fortunas. En Panamá, Ricardo Martinelli a las puertas de la cárcel. Del gobernante mexicano, Enrique Peña Nieto, su descrédito está grabado en las encuestas: el año pasado un 72% lo reputaba como corrupto.

En Brasil, casi toda la estructura de partidos políticos y de la representación de gobierno está embarrada por las coimas que pagó a diestra y siniestra el consorcio Odebrecht. El ex presidente Luis I. “Lula” Da Silva recibió una condena de 12 años de cárcel, sentenciado como docenas de figuras de gobierno y de empresa privada con las manos sucias. Es del dominio público que su presidente, Michel Temer, ha hecho gala de sus influencias para librarse de las garras de la Fiscalía General, con el amparo generoso de muchos diputados que hacen causa común, temerosos de que ese mismo brazo castigador pueda alcanzarles.

En Argentina, el reinado de los Kirchner se desprestigió ruidosamente con la ola de asaltos al tesoro público, uno de los cuales fue el de aquel secretario de Estado que lanzó un maletín lleno de dinero tras los muros de un convento, apenas para hacer compañía con las versiones de relaciones contractuales para obra pública que enriquecieron a más de uno.

Ni se diga del caso venezolano, donde la tumoración cancerosa se propaga profunda y grandemente. Un saqueo que no conoce fronteras ni escrúpulos, con antecedentes en los ejemplos de Acción Democrática y Copei, y con las características de una conspiración política en la que participan de lleno sus Fuerzas Armadas, lo que complica las perspectivas de un retorno a la democracia.

En nuestro país la corrupción en la gestión de gobierno tiene presencia constatada desde años atrás (muchos sin duda) con hechos en los que tuvieron que dar la cara no precisamente los peces gordos: Saopim, Fondo de Emergencias, Compensación Social, Aviación Civil, Banco Anglo, American Capitales, CAT’s, tres ex presidentes de la República soportando el peso de la ley (con distintos resultados y patrones de medida que dieron pie a la versión de una confabulación política), los amplios y todavía no concluidos expedientes del “cemento chino” y de los fondos bancarios comprometidos en riesgosas aventuras facilitadas por el tráfico de influencias (de letales resultados en Bancrédito) a lo que se agregan las diligencias indagatorias emprendidas por el Ministerio Público sobre varias decenas de funcionarios de gobierno, que presagian ruidosas sorpresas.

Este es un sucinto repaso a la realidad presente en el trasfondo ético de la agenda para la que se convocó la VIII Cumbre de las Américas. ¿Con qué autoridad moral se estamparon las firmas en el documento de compromisos para fortalecer la gobernabilidad democrática, para vitalizar la transparencia, el respeto a los derechos humanos y las medidas precautorias para que la corrupción no devaste las contrataciones de obra pública? En el contexto en que se libra la puja por el poder político en Brasil, con los antecedentes que marcan el tránsito de las diligencias del Ministerio Público por el Parlamento brasileño, apostar por la verticalidad de Temer respecto a los compromisos para combatir la corrupción emanados de la Cumbre, es un salto al vacío. Y así sería también en los casos de otros gobernantes y regímenes.

Aquí no andamos muy lejos. La red de cuido es extensa, fuertemente tejida y gozosa de una coraza protectora que apenas empieza a perforarse gracias a la entereza y determinación de la nueva Fiscal General, Emilia Navas. ¿Qué hubiera sucedido si Chavarría siguiera engolosinado con el engavetado de los expedientes? ¿No es sintomático el desparpajo con que en el Congreso se quisieron engavetar en el archivo de los asaltos a la moral en la función pública, las diligencias de la Procuraduría de la Ética Pública referentes a tres diputados? ¿Y cómo es eso de que hay seis investigaciones remitidas por esta Procuraduría al mismo Congreso sobre actuaciones de diputados, que no aparecen?

Alguien podría decir que peor sería cruzarse de brazos, no hacer nada y dejar que la tumoración cancerosa prosiga su avance depredador; estamos de acuerdo. Como igual de grave sería que todo quede en palabras arrasadas por el viento, efecto del temor –y el terror- de más de uno de los gobernantes que firmaron el acta de la Cumbre a que la opinión pública de sus países conozca la realidad de sus vicios y corruptelas y puje por su caída.

Pero igual hay que coincidir en que si el sentido de la declaración final de esta Cumbre se queda en un papel, serán los pueblos los que van a tomar la Justicia en sus manos.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista