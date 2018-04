San José, 19 abr (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes aseguró este jueves que la reforma a las finanzas públicas que se plantea en el proyecto de ley 20.580 es “parcial, aunque necesaria” y por ello solicitó revisar todo lo relacionado con la regla fiscal para considerar épocas de crisis severas y buscar opciones para una reactivación económica más agresiva que complemente las medidas impositivas propuestas en la iniciativa de ley.

Para la Defensoría, ante “el problema grave que tiene el país en materia fiscal deberán adoptarse medidas urgentes para no deteriorar aún más la situación de las finanzas públicas, pues el déficit actual amenaza el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos, ya que se requiere de recursos económicos que los hagan efectivos a través de la política pública”.

La institución planteó a los legisladores que, a la par de las reformas a la base tributaria y en las tasas impositivas, es necesaria una modernización de la estructura administrativa de la recaudación tributaria con el consiguiente establecimiento de multas y castigos acordes con los delitos de evasión y elusión, como se aplica en los sistema tributarios de los países desarrollados.

En cuanto al establecimiento de un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en lugar del actual Impuesto General sobre las Ventas (IGV), sostiene la Defensoría que es importante porque universaliza la aplicación, favorece el principio de solidaridad en el pago de impuestos, facilita el control de la administración tributaria y posibilita al Estado a destinar más recursos a programas de bienestar social.

Respecto al IVA sobre el IGV, la Defensoría señaló que desde el punto de vista económico las ventajas son principalmente para el Estado, puesto que para el consumidor final sería indiferente, toda vez que en cada compra que realiza, siempre pagará un tributo igual por el valor de la compra y aseguró diversos problemas en la tasa impositiva, debido a que al tratarse de un impuesto indirecto podría ser regresivo contra los hogares de ingresos medios y bajos y adicionalmente podría incrementar costos de administración. Por ello, recomendó un régimen de tributación simplificado para su simplificación, y cuidado y control, pues se pueden presentar problemas de evasión si no se solicita factura o si se presentan créditos falsos.

La Defensoría solicitó la reconsideración como exenciones de las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos de las entidades reguladas o fiscalizadas, debido a que se establece de manera general, así como ampliar necesariamente las exenciones para el consumo de energía eléctrica y agua, dado que en ambos casos la exención se aplica si el consumo es igual o inferior a cierto nivel. Cuando se exceda, que se aplique únicamente al exceso consumido y no a la totalidad.

En materia de salarios públicos la Defensoría consideró que las definiciones dadas para “Dedicación Exclusiva” y “Prohibición” no son pertinentes pues tienden a homogeneizar ambos regímenes que son distintos.

En cuanto a la fijación de un tope del 1.94% para los empleados del sector público se desconoce en el proyecto el criterio técnico utilizado, siendo más bien, oportuno que se faculte al Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República o la Dirección Regional del Servicio Civil revisar periódicamente los límites de este incentivo con base en las condiciones macroeconómicas del país.

“Es necesaria una reforma tributaria progresiva. No compartimos por ejemplo, en el proyecto actual, la definición de canasta básica porque es muy restrictiva y golpeará a las clases de menos recursos. También hay que seguir trabajando en la situación de evasión para obligar a quienes no contribuyen hacerlo en la proporción que les corresponde. Pagar tributos es una cuestión de todos excepto de quienes viven en condición de no poder generarlos ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Manuel Cordero González.

La Defensoría aclaró que este criterio se basó en el dictamen afirmativo de la Comisión Especial de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene algunas diferencias en relación con el proyecto consultado.