Roger Waters se presentará en Costa Rica el 24 de noviembre

San José, 19 abr (EFE).- Roger Waters, creador de la legendaria banda Pink Floyd, dará su primer concierto en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, el próximo 24 de noviembre, informaron hoy los organizadores y el artista en sus redes sociales.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Nacional de la ciudad de San José, con capacidad para 35 mil aficionados, y el precio de las entradas oscila entre los 50 y los 172 dólares, detalló la empresa MOVE Concerts.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos de la banda Pink Floyd como “Another brick in the wall”, “Wish you were here”, “Pigs on the wing”, “Money”, “Time”, “Dogs”, “Echoes”, entre otras.

La presentación de Roger Waters en Costa Rica es parte de la gira “US+THEM TOUR” que inició en enero en Australia y Nueva Zelanda, y que llevará al artista por Europa entre abril y agosto, para luego seguir en octubre en Brasil, y en noviembre en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y México, según las fechas oficializadas en la página web del artista.

El concierto de Costa Rica es el único que Roger Waters dará en Centroamérica.

Los organizadores consideran que este concierto será posiblemente el más grande y complejo que se haya realizado en Costa Rica. EFE