Corea del Norte suspende pruebas nucleares y apuesta por desarrollo económico

Tokio, 21 abr (Sputnik).- Corea del Norte anunció su nueva estrategia que prevé la suspensión de las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y el cierre del sitio de ensayos atómicos para centrarse en el desarrollo económico del país.

Así se desprende de los materiales de la sesión plenaria del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea celebrado el viernes que cita la agencia de noticias norcoreana KCNA.

“La nueva estrategia que concentra todos los esfuerzos en el desarrollo económico, representa la política más científica y revolucionaria” del partido, aseguró el presidente del PTC y del Consejo de Estado del país, Kim Jong-un, en su intervención en el pleno.

Corea del Norte ha completado el desarrollo de armas nucleares, agregó, y “ya no necesita ensayos nucleares y pruebas de misiles balísticas de alcance mediano y largo, por lo que el sitio de pruebas atómicas ha concluido su misión”, explicó.

Con esta decisión, según KCNA, el país se une a los esfuerzos internacionales para lograr el cese completo de los ensayos atómicos que considera una parte importante del desarme nuclear universal.

Al mismo tiempo, Pyongyang prevé mantener su arsenal nuclear, aunque se compromete a no emplear estas armas “mientras no haya amenazas o provocaciones nucleares contra el país”, y a no transferir “bajo ningún concepto” armas y tecnologías atómicas a otros Estados.

El líder norcoreano, destaca el medio, “expuso la postura postura pacífica de nuestro partido dirigida a realizar una contribución activa para lograr un mundo libre de armas nucleares, conforme a los ideales y aspiraciones comunes de la humanidad”.

Sin embargo, el fundamento de esta política es “incrementar hasta el nivel necesario el poderío militar de Corea del Norte y garantizar debidamente la seguridad” del país y su gente.

A partir de ahora, “todos los esfuerzos se centrarán en la lucha por una potente economía socialista y el aumento radical del nivel de vida del pueblo a través de la movilización de los recursos humanos y materiales del país”, según acordó el pleno del Comité Central del PTC.

Asimismo, Corea del Norte se propone “intensificar los contactos estrechos y el diálogo con los países vecinos y la comunidad internacional” buscando crear un ambiente internacional favorable y preservar la paz y la seguridad en la península de Corea y en el mundo en general.

BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO

La nueva estrategia de Pyongyang surge de cara a la cumbre intercoreana prevista para el 27 de abril y a la reunión de los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, que por ahora no tiene fecha pero podría producirse a principios de junio o incluso antes, según la Casa Blanca.

Tanto el presidente Donald Trump, como su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, aplaudieron el anuncio norcoreano.

El mandatario estadounidense fue el primero en comentarlo , al tuitear que se trata de “una muy buena noticia para Corea del Norte y para el mundo, un gran progreso”.

Para la presidencia surcoreana, la decisión del Norte supone “un avance significativo hacia la desnuclearización de la península de Corea”, al tiempo que “crea un ambiente muy positivo para el éxito de las próximas cumbres” entre las dos Coreas y entre el Norte y EEUU.

A su vez, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró un optimismo más moderado, al llamar a asegurarse de que la medida norcoreana “lleve a una eliminación completa, controlada e irreversible del armamento nuclear, armas de destrucción masiva y misiles balísticos”.

El titular de Defensa nipón, Itsunori Onodera, incluso la tachó de “insatisfactoria e insuficiente” e instó a no bajar la presión contra Pyongyang.

Corea del Norte se proclamó potencia nuclear en el año 2005 y realizó desde entonces seis pruebas nucleares, a pesar de las prohibiciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Los ensayos tuvieron lugar en el sitio nuclear Punggye-ri, en el noreste del país; el último de ellos se realizó el pasado 3 de septiembre y fue el mayor de todos, al probarse una bomba de hidrógeno de 250 kilotones.

El año pasado, Corea del Norte también llevó a cabo más de una docena de pruebas de proyectiles balísticos, incluyendo los misiles intercontinentales capaces de alcanzar el territorio de EEUU.

El 2018 empezó con un alivio de las tensiones, después de que ambas Coreas decidieran reanudar contactos de alto nivel.

China aplaude la decisión de Corea del Norte

Pekín aplaude la decisión del Gobierno de Corea del Norte de cesar las pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales, declaró el Ministerio de Exteriores chino.

“Corea de Norte ha decidido detener las pruebas nucleares y de misiles y centrarse en el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida de la población, decisión que saludamos”, declaró el portavoz del ente, Lu Kang. (Sputnik)