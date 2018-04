Managua, 21 abr (Redes/Elpaís.cr).- La Vicepresidenta Rosario Murillo anunció la noche de este viernes que el Gobierno de Nicaragua retomará, con la empresa privada y los actores sociales, la mesa de diálogo sobre las propuestas de reforma para darle sostenibilidad al INSS.

“Nuestro Presidente el Comandante Daniel me ha pedido que comunique al pueblo nicaragüense que el Estado, el Gobierno, la Presidencia de la República ha aceptado ese llamado a reinstalar la mesa de diálogo, a retomar la mesa y el modelo, porque no hemos ninguno de nosotros, ninguna de las partes ha dado por concluido o ha dado por clausurado el modelo de diálogo, alianzas y consensos. Estamos precisamente al escuchar el llamado del Consejo Superior de la Empresa Privada de nuestro país, estamos respondiendo a ese llamado confirmando nuestra disposición de retomar ese diálogo abierto, franco, que nos ha caracterizado y retomar y darle continuidad a ese modelo que nos ha dado tantos frutos, tanto buen resultado, resultados buenos”, dijo la vicepresidenta.

Explicó que en el modelo de diálogo se discutirán todos los temas “incluso este tema de la seguridad social, ponerlo en la mesa, escuchar todas las voces y seguir trabajando las propuestas. Seguir trabajando esas propuestas”.

“Recordemos que no son propuestas concluidas, es solo una resolución de la directiva del INSS, pero no son propuestas concluidas todavía. No hay una conclusión o una determinación conclusiva, es una propuesta que se puede seguir trabajando. Y al acoger el llamado de la Empresa Privada Nicaragüense a retomar el modelo que ninguno de nosotros, ni la empresa privada ni el Gobierno ha interrumpido o a dado por concluido, al acoger ese llamado estamos partiendo de que en la mesa de encuentro, de diálogo, de consensos o búsqueda de consenso estará también este tema de la Seguridad Social”, afirmó.

Según el órgano oficial el19digital.com,la vicemandataria comentó que “en estos días se han dado en el país eventos que representan el aprovechamiento de una circunstancia difícil para llevar agua y no tan clara a molinos oficiosos, eso que llamamos nosotros agenda política que no aman a Nicaragua, agenda política de personas que celebran la ruptura de la Paz en Nicaragua”.

Cientos de nicaragüenses se sumaron hoy a las protestas nocturnas en Managua quemando neumáticos en vías públicas en rechazo a las reformas a la Seguridad Social, que aumentan la cuota patronal y laboral y crean una nueva cotización para los jubilados.

Motocicletas, neumáticos, plásticos, así como los llamados “Árboles de la Vida”, figuras de hierro que el Gobierno instaló en toda la capital, fueron quemados a vista de todos, mientras otros lanzaban bombas artesanales al aire.

“Hemos visto a través de los medios de comunicación la destrucción que han promovido. Y este gobierno ha sido serio y responsable. Este Gobierno de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad ha actuado con responsabilidad y seriedad. Nosotros no tenemos detenidos, nosotros hemos actuado con mucha serenidad, hemos actuado anteponiendo el interés de la nación, del país, del pueblo nicaragüense. Sabemos que todas las familias nicaragüenses lo que queremos es trabajo y paz como dice la canción”, agregó.

Aseguró que las mayorías quieren tranquilidad en el país “y por esa tranquilidad con la estamos y nuestro Presidente, completamente comprometidos, estamos todos… y vamos a seguir trabajando y vamos a retomar esa mesa de diálogo, de encuentro, de discusión, que tiene que ser fraternal como hermanos nicaragüenses, sobre todos los temas, incluyendo este tema de la resolución del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social”.

Reunión del Presidente

La Vicepresidenta informó que este sábado en horas del mediodía, el Presidente Daniel va a comparecer y a explicar con más amplitud este nuevo momento que vive el país.

“En esa comparecencia el Presidente va a estar acompañado de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, del Jefe del Ejército con quien estaba comunicándose hace unos minutos, el General Julio César Avilés Castillo, del Estado Mayor, la Comandancia y también de los generales y la Jefatura Nacional de nuestra Policía Nacional, estará acompañado por ellos y vamos a estar hablando con las familias nicaragüenses, conversando con las familias nicaragüenses”, sostuvo.

“Creo que estas palabras, este anuncio de nuestro Presidente, esta voluntad y este compromiso que ratificamos esta noche tiene que llegar a los corazones de todos los nicaragüenses, de las madres de familia, de los jóvenes, de los trabajadores, las trabajadoras, a los hogares nicaragüenses tiene que llegarles la calma y la seguridad de que vamos adelante trabajando juntos, dialogando juntos, buscando soluciones juntos como hemos hecho todos estos años. Esa es la seguridad que queremos transmitir a todas las familias nicaragüenses. Nosotros en nuestra Nicaragua nos alimentamos de esperanza tenemos confianza en el porvenir y en el trabajo que hacemos todos juntos para construir esa Nicaragua en Paz que todos soñamos y a la que todos tenemos derechos”, manifestó.

Murillo reiteró que el Gobierno anunció su disposición de acoger el llamado de la Empresa Privada y retomar las sendas de diálogo que no han sido interrumpidas.

Dijo que se debe ir adelante todos juntos, procurando la seguridad, la estabilidad, la gobernabilidad, el trabajo y la Paz y todo eso representa la alegría, “la felicidad que estamos empeñados en mantener en nuestra Nicaragua”.

Días crueles

“Nosotros queremos decirle a las familias nicaragüenses: queremos construir, queremos seguir construyendo y lo queremos hacer en fe, en devoción, en espíritu de familia y de comunidad como corresponde con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra manera de pensar, de ser y de vivir en esta Nicaragua de Luz de Vida y de Verdad”.

“Sigamos cambiando Nicaragua en reconciliación, en cariño, en paz y unidad. Sigamos adelante con todos nuestros sagrados derechos y con todos nuestros sagrados mandatos, el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos”.

Pérdida de vidas

La vicepresidenta lamentó que entre este jueves y viernes se reportan casi 10 personas fallecidas, y dijo que este sábado informará los nombres de las personas que lamentablemente perdieron la vida.

Destacó que también “hay compañeros que están en estado de extrema gravedad, entre ellas una compañera policía y un comisionado mayor que fue impactado por un mortero en la cabeza”.

“Es una tragedia realmente en un país que ha vivido con tanta paz, que le ha costado construir esa paz, que ha vivido el mandato de la reconciliación. Un país que ha vivido buscando propiciar el cariño, el entendimiento, el encuentro, el diálogo, ahora se encuentra sometido a una asonada, a un asedio”, dijo.

No obstante, Rosario dijo que los nicaragüenses “tenemos la fortalezas de nuestras devociones, de nuestra fe cristiana y de el espíritu solidario que nos manda a cada uno de nosotros esa fe cristiana, ese amor al prójimo, ese espíritu solidario, nos manda a ser serenos, nos manda a actuar con responsabilidad, nos manda a asumir cada vez con más brillo el bien común en nuestro país”.

Líderes religiosos

Destacó “el llamado que ha hecho Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Leopoldo Brenes, a la concordia, al diálogo, a la paz. Un llamado sabio que agradecemos y que ponemos en práctica. Asumimos ese llamado con todo el corazón, con todo el compromiso y la responsabilidad de seriedad de este Estado nicaragüense socialista, cristiano y solidario”.

“Y agradecemos el llamado a la concordia, a la calma, a la serenidad y a la paz de tantos religiosos y religiosas que nos han escrito manifestando su preocupación y describiéndose en oración por Nicaragua y por la Paz en Nicaragua. Religiosos, religiosas, pastores, a todos ellos nuestro reconocimiento”, expresó.