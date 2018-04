Más muertes al entrar quinto día de protestas en Nicaragua

Managua, 22 abr (Elnuevodiario.com.ni).- Se estima que más de 20 personas han muerto en los cuatro días de protestas por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). La Cruz Roja Nicaragüense confirmó que seis fallecidos fueron atendidos por sus voluntarios, entre los que se cuentan cinco civiles y un agente de la Policía Nacional.

Uno de los últimos fallecidos fue el periodista costeño Ángel Gahona, asesinado la noche de ayer con un arma de fuego en la ciudad de Bluefields. Gahona era director del noticiero El Meridiano y se encontraba cubriendo las protestas cuando lo mataron. Hacía un Facebook Live cuando le pegaron un tiro en la cabeza, según se observa en un video que circula en las redes sociales.​

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), han ocurrido 26 muertes hasta este sábado en las protestas, lo cual no ha sido comprobado por este periódico.

En una protesta realizada la tarde de ayer en Managua, jóvenes autoconvocados escribieron sobre el pavimento el nombre de 17 jóvenes que habrían fallecido en enfrentamientos.

Los fallecidos registrados por la Cruz Roja, atendidos en Managua y Tipitapa, estaban entre las edades de 15 y 33 años y la causa de muerte en todos los casos ha sido impactos por armas de fuego, aseguró Lisset Guido, responsable de comunicación de la institución.

Algunas muertes ocurrieron en el trayecto hacia los hospitales y en otras ocasiones los voluntarios recibieron a las personas sin signos vitales, agregó Guido.

Desde el inicio de las manifestaciones a favor y en contra de las reformas al INSS, el pasado miércoles, los cruzrojistas han atendido también a unas 320 personas heridas y trasladado a más de cien a las unidades de salud a nivel nacional.

En todo el país, la Cruz Roja ha desplegado a 600 voluntarios en 61 ambulancias hacia los puntos de concentración de manifestantes.

En Diriamba, durante las protestas del sábado, quemaron la alcaldía y la casa comunal.​

Incidencias en Masaya

Otra de las ciudades más afectadas fue Masaya, donde los comerciantes cerraron sus tramos por temor a saqueos y se detuvo el flujo de transporte intermunicipal.

La Alcaldía Municipal de Masaya informó, a través de redes sociales, el cierre del mercado por medidas de seguridad.

Muchos comerciantes del mercado Ernesto Fernández tomaron la iniciativa de sacar la mercadería y cerrar los tramos por la “inseguridad” que se ha vivido en los últimos días.

“No queremos sufrir pérdidas, con mucho esfuerzo hemos construido nuestro establecimientos durante muchos años y no queremos exponernos a perderlo todo en una noche por los enfrentamientos”, expresó Alfonso Orozco, comerciante.​

La terminal de buses del mismo mercado se encontraba vacía, por lo que los usuarios manifestaron su preocupación al no tener otros medios para movilizarse hacia otras ciudades.

De acuerdo con los usuarios, desde las 6:00 a.m. de ayer no hubo ningún vehículo disponible y el lugar estaba abarrotado de gente.

“No sabemos qué pasó, no tenemos cómo irnos para nuestras casas o de familiares, no hay buses para Tipitapa ni para Granada ni para Nadasmo, son varios los que están sin laborar y no nos dan una explicación”, dijo Teresa Meneses, usuaria afectada.

Hasta la tarde de ayer, los transportistas no se habían pronunciado al respecto y la terminal continuó desolada.

Enfrentamientos en Monimbó

Los manifestantes en Monimbó amanecieron resguardando las barricadas, pero hasta las 3:00 p.m. los enfrentamientos se volvieron violentos cuando los antimotines empezaron a disparar.​

Los protestantes se organizaron en esta ciudad, los mismos ciudadanos les están apoyando con dinero para comprar más bombas y agua, además de jóvenes médicos que se ofrecieron a brindar su atención.

Los antimotines permanecieron replegados hasta la zona de la Cruz Roja, el objetivo de los pobladores es no dejarlos avanzar hasta Monimbó. Los manifestantes gritaban: “Se metieron con el corazón de Nicaragua, Monimbó”.

Enfrentamientos en la Upoli

La Policía Nacional y estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y jóvenes de los barrios aledaños a este recinto continuaron protagonizando fuertes enfrentamientos ayer.

La pista principal de la colonia Miguel Gutiérrez, en el oriente de Managua, fue el escenario de la lucha. Desde la 2:00 p.m. los estudiantes disparaban morteros contra los antimotines que se encontraban atrincherados en un callejón arrojando bombas y gases lacrimógenos.

Pobladores que habitan en esa zona aseguran que los enfrentamientos les están afectando, principalmente los gases lacrimógenos que dispara la policía.

Manifestación en carretera Masaya

Centenares de personas se congregaron la tarde de ayer en la rotonda Jean Paul Genie para manifestarse. Las personas se manifestaron de forma pacífica y provenían del barrio 22 de Enero, Lomas del Valle y la colonia Centroamérica.

Los manifestantes exigían que se respete el derecho a libre movilización y que el Gobierno negocie nuevamente la reforma al INSS. Las personas afirmaron que las autoridades deben llegar a una solución cuanto antes para que no se siga derramando la sangre de más nicaragüenses.

13 lesionados en Chinandega

La filial chinandegana de la Cruz Roja Nicaragüense reportó un total de trece traslados al Hospital España de la ciudad, entre ellos dos niños y un líder político. Se registra también un muerto, Luis Espinoza Anduray, de 28 años, originario del barrio San Agustín.

Luego de una marcha a favor de las reformas ocurridas este jueves, que recorrió 20 cuadras de la ciudad, se reportaron daños en las instalaciones del comisariato de la Policía Nacional, oficinas de partidos políticos y se recibieron amenazas de incendios en uno de los medios radiales de la localidad.

El sábado por la mañana, los negocios continuaron cerrados, los comerciantes redujeron sus mercaderías, trabajadores de la municipalidad realizaban labores de limpieza y las brigadas antidisturbios vigilaban las calles.

Los comercios cerraron a mediodía y se redujo a la mitad la cantidad de vendedores informales que salieron a la calle, donde tampoco hubo mucha afluencia vehicular.

Heridos en Estelí

Las autoridades de la Cruz Roja en Estelí también brindaron servicios de emergencia a más de 10 personas que resultaron lesionadas en las protestas.

En Matagalpa, las protestas a favor y en contra de las reformas del INSS se desarrollaron sin violencia, pero en el municipio de Sébaco se dio un enfrentamiento a esos de las 9:00 p.m. provocando cuatro heridos y un muerto.

La persona fallecida fue identificada como Giovanny Sobalbarro. Por otro lado, familiares de los heridos señalaron ayer que los autores materiales de las agresiones fueron identificados y recurrirán a interponer formal denuncia ante las autoridades correspondientes.

CNU insta a detener violencia y “uso excesivo” de fuerzas públicas

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) solicitó ayer por medio de un comunicado el cese de la violencia registrada en las protestas.

Las autoridades universitarias también señalaron que apoyan la resolución gubernamental de establecer diálogos entre los distintos sectores poblacionales para evitar más pérdidas humanas y materiales.

“Respaldamos que se restablezca el diálogo, con una visión de nación, como condición fundamental para resolver la crisis, atendiendo prioritariamente el tema de la seguridad social”, indica el documento, divulgado en el sitio web oficial del CNU.

Asimismo, la institución expresó condolencias a los familiares de los fallecidos y solicitó a la Policía Nacional “evitar el uso excesivo de la fuerza pública y garantizar la inviolabilidad de los derechos universitarios”.

León: 10 viviendas quemadas

El incendio que se registró en horas de la noche del viernes en el edificio del CUUN, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) fue controlado hasta las 4:00 a.m., pero consumió al menos siete edificios a su alrededor, entre ellos tres restaurantes, una farmacia, una sala de billares, un bufet de comidas y la oficina de la Lotería Nacional.

También fue saqueada y quemada Radio Darío y las oficinas de Gobernación, donde además funcionaba una delegación distrital de la Policía.

En la ciudad de León fue encontrado un cadáver de un ciudadano ayer por la tarde. Estaba calcinado entre los escombros de uno de los negocios afectados por el incendio registrado la noche del viernes luego de las protestas. Aún se desconoce la identidad de la persona que murió calcinada dentro de uno de los siete edificios siniestrados.

Los obreros que realizaban labores de limpieza en el edificio, donde funcionaban los Billares Lezama, dieron aviso a las autoridades policiales sobre el hallazgo del cadáver de una persona donde estaban los inodoros. (Elnuevodiario.com.ni)