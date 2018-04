¿Tendrá don Carlos Alvarado Q. la solución a la crisis del PLN?

Don Carlos Alvarado Q., presidente electo, ha planteado una serie de soluciones a graves problemas que afectan al país. No pongo en duda su buena intención, su inteligencia y su capacidad de gestión. No ha iniciado siquiera por lo que no puedo aventurar criterios. Lo que habrá que ver es si la codicia y la ambición que han reinado en los últimos treinta años, lo dejarán trabajar por el bien común y no por el bien del capital. ¡Tiempo al tiempo!

Por el momento, parece que le podría dar un buen asesoramiento al PLN.

El Semanario Universidad dedica varios reportajes a la “crisis” del Partido Liberación Nacional en la edición del 11 de abril pasado. Con títulos como: Liberación Nacional en busca del camino perdido, Es posible que me involucre más en el PLN, Debemos pensar menos en el cálculo político, dicho medio pretende dar una visión de lo que acontece en la agrupación, después de la derrota de febrero. A continuación resumo brevemente, en el primero: Kevin Casas afirma que el partido está acéfalo y no posee una causa. Francisco Antonio Pacheco dice que el problema es que tienen de izquierda, derecha, pro Derechos Humanos y conservadores. Para Leonardo Garnier, debe aspirar a un retorno a la socialdemocracia tipo países nórdicos o Bernie Sanders de EE.UU. Para Roberto Gallardo, sigue siendo socialdemocracia pero hay temas en que se movió a la derecha. El segundo es una entrevista a Kevin Casas, quien después del “memorable” Memorándum del Miedo en 2007, había casi desaparecido para mostrarse con un artículo, ahora en abril del 2018, acerca del peligro del fundamentalismo. Para el Semanario, habla de heridas abiertas, plantea preguntas como: ¿Por qué se ha quedado sin una base social? ¿Qué lo que ha pasado con el PLN en los últimos veinte años? Por último, Karla Prendas, actual jefa de fracción, parece más crítica, habla de la aceptación de los errores cometidos, ser humildes, autocríticos y replantear por qué el país nos está diciendo que no debemos gobernar; descartar el cálculo político por lo correcto.

En ninguno de los artículos, ni los periodistas ni los entrevistados apuntaron la herencia de corrupción y estafa que han dejado las administraciones del PLN. ¿Así pretenden cambiar el rumbo? Pero, don Carlos Alvarado Q. podría dar un aporte muy valioso pues es del siguiente parecer:

“La peor estafa de la historia es el saqueo que Liberación Nacional ha hecho al Estado Costarricense”[1]

Su estilo de hacer política ha lesionado durante décadas la institucionalidad, como el mismo Antonio Álvarez lo aceptó cuando renunció al PLN en 2004, aseguró el candidato presidencial del PAC.

“No tiene Liberación Nacional ni Antonio Álvarez autoridad moral para descalificar al PAC. Son ellos los que han desmantelado y saqueado al Estado, traicionando el ideario original de su propio partido, entronizando la ineficiencia y la corrupción en todo el aparato estatal”.

Así reaccionó el candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, ante declaraciones de Álvarez Desanti, quien acusó este jueves al PAC “de ser el partido con la peor estafa de la historia”. (…)

Alvarado detalló que “casos como Crucitas, hoy en la mira de la Fiscalía, La Trocha, los fondos de Emergencias y del BCIE, la Platina y la construcción del engranaje que desencadenó con el escándalo del cemento, son solo algunos ejemplos del daño que los recientes gobiernos de Liberación Nacional han hecho a la institucionalidad y a la credibilidad en la función pública”.

El presidente electo se quedó corto en el detalle que esbozó. Pero estoy segura de que podría ofrecerles una consultoría en Cómo reconstruir la historia reciente de las administraciones del PLN desde la ruptura de la ética en la función pública, para que superen la amnesia crónica que, aparentemente, poseen.

Para lo que no se me ocurre quien pueda asesorarlos es para bajarlos de la torre de la soberbia desde la cual el actual Secretario General afirma: Secretario del PLN: ‘Nosotros debemos decirle a la ciudadanía qué es lo correcto[i]

La responsabilidad de la clase política es educar a la ciudadanía, repito, y en ese sentido educar es decirle a la gente lo correcto, y no lo que las intolerancias de algunos sectores quieren escuchar. Pese al eventual costo político que eso tenga, la responsabilidad de Liberación es hacer lo correcto, porque al final del camino, la historia a quien le va a dar la razón es al que haga lo correcto”.

Esencialmente, la condición indispensable del nuevo líder de Liberación Nacional es que ante todo sea un patriota.

¿Lo correcto con respecto a cómo estafar a un pueblo y enviarlo a la miseria de donde lo habían sacado Alfredo González Flores, Manuel Mora V., Carmen Lyra, Rafael Ángel Calderón Guardia, Rodrigo Facio, José Figueres F.?

¿Quién va a hacer el cálculo de lo que las administraciones del PLUSC nos deben por robo y estafa per cápita?

(*) Isabel Ducca D.