Comisión legislativa pide a Fiscalía investigar exportaciones de supuesta piña orgánica

San José, 25 abr (ElPaís.cr).- La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos decidió, con una votación de 4 a 3, el informe de subcomisión sobre el caso de aparente exportación de piña orgánica falsa a Estados Unidos y Europa.

Dicho informe concluyó que la denuncia presentada por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) “podría constituir un aparente fraude a la normativa orgánica y a los deberes de los diferentes operadores, auditores y servidores públicos involucrados”.

A su vez recomienda remitir al Ministerio Público copia del expediente legislativo y del informe para que valore e investigue si los hechos descritos podrían constituir el delito de incumplimiento de deberes o abuso de autoridad en los casos de Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería; Ivannia Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería; Marco Vinicio Jiménez, director del Servicio Fitosanitario del Estado; entre otros.

De la misma forma recomienda valorar e investigar el aparente delito de fraude de ley en función administrativa en las mismas personas arriba señaladas, además de los funcionarios que resulten responsables de Primus Labs, agencia certificadora auxiliar de la función pública; Humberto González, gerente de Kiwa BCS OKO (agencia certificadora auxiliar de la función pública) y otros funcionarios que resulten responsables de la misma agencia certificadora; Karla Morales, jefa del Departamento de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica del SFE y Roberto García Salazar, inspector del SFE.

El informe también recomienda investigar la posible comisión de los delitos de prevaricato, falsedad ideológica o falsificación de documentos públicos o privados y perjurio o falso testimonio, a distintos funcionarios y representantes de empresas.

Canagro, cuyos miembros cubren el 95% de la producción nacional de piña orgánica, acusaron a las empresas Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A., todas con sede en San Carlos, Alajuela, de exportar piña tradicional haciéndola pasar por orgánica basándose en un informe realizado por el ingeniero del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), José Miguel Jiménez.

Luego del análisis de declaraciones juradas y documentación presentada, los legisladores que conformaron la subcomisión que rindió el informe (José Francisco Camacho, Julio Rojas y Víctor Morales) consideraron que “no existieron los insumos ni se cumplieron los plazos de transición para que en el caso cuestionado se diera una operación realmente orgánica”.

Los diputados también validaron el informe realizado por el ingeniero José Miguel Jiménez, el cual fue cuestionado por los representantes de las empresas Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A, así como por las empresas certificadoras.

“Un elemento que ha sido planteado durante el trabajo de investigación como aspecto importante para desvirtuar todo el trabajo de investigación desarrollado por el SFE a través del Ing. José Miguel Jiménez Méndez ha sido la indicación formulada tanto por el compareciente Humberto González, gerente General de Kiwa BCS Oko como por el compareciente Luis Brenes Ingianna, representante de Primus Labs, en el sentido de que con posterioridad a la investigación del señor Jiménez Méndez, las agencias realizaron pruebas de laboratorio y no detectaron ningún residual de agroquímicos en las muestra tomadas en las operaciones de las empresas del Grupo Valle Verde. Este aspecto si bien es un elemento a tomar en cuenta, no puede sobredimensionarse al punto de convertirlo en el único factor relevante para descartar todas las conclusiones y evidencias aportadas en los informes del SFE desarrollados por el Ing. Jiménez Méndez, puesto que esos reportes consideran otros factores también relevantes para, haciendo un análisis integral como corresponde, validar o descartar la legitimidad e integridad orgánica de las empresa del Grupo Valle Verde (estos factores son, por ejemplo, la trazabilidad de las materias primas, el estatus de los proveedores ante las autoridades nacionales rectoras del campo orgánico, la verificación de uso de materias primas orgánicas utilizadas, la verificación de volúmenes de materia prima transados, procesados y exportados, entrevistas a proveedores de materia prima, el balance de masas, evaluación de plan de manejo integral, análisis de rendimientos por hectárea, por citar algunos)”, asegura el informe.

Asimismo, los legisladores recalcaron que la producción de piña orgánica es una actividad que supone cuidados muy rigurosos y costos muy altos, con insumos específicamente autorizados para ello.

Los diputados consideran que: “si se tolera en el mercado actores que no se atienen a las reglas que el Estado define se está no solo tolerando el fraude en perjuicio de los consumidores, sino también arriesgando el mercado mismo (la reputación país), desmejorando los niveles de precios, y también atentando contra la estabilidad económica de un importante conjunto de productores, procesadores y comercializadores, que están asumiendo costos mayores y viendo desaparecer los márgenes de utilidad que necesitan para la operación apropiada de sus proyectos”.

Agrega el informe que: “Esto es especialmente grave, en el que de manera injustificable, la entidad que está legalmente obligada a ejercer la fiscalización de la actividad agrícola orgánica nacional, y que incluso debe de obligar a que no puede haber operadores orgánicos previamente registrados ante ella (el Servicio Fitosanitario del Estado), está encabezada por jerarcas que ni siquiera conocen la normativa que les otorga las potestades de control y vigilancia que se vienen mencionando. Concomitantemente, y para desconcierto y riesgo del sector productivo orgánico nacional y el consumidor en los mercados de destino, las agencias certificadoras reconocidas por el Estado y que deberían ser auxiliares de la función pública, más bien sostienen (y así operan) que la normativa nacional no tiene importancia y que para acreditar a un operador orgánico en otro mercado (principalmente Estados Unidos de América) solo se requiere el certificado que ellas mismas extienden contra pago de la operación que ellos mismos auditan. Muestra de la interesada interpretación de las agencias certificadoras se tuvo en la propia Comisión durante la intervención que hizo el representante de Primus Labs, Ing. Luis Brenes Ingianna, quien al ser cuestionado por el Diputado González Ulloa en forma puntual de si una piña para ser orgánica en Estados Unidos debería ser primero orgánica en Costa Rica (lugar de origen donde se produce) y el señor Brenes le contestó tajantemente que NO, agregando un argumento inadmisible como es que una piña sea orgánica solo ocupa el certificado de una agencia certificadora ante el NOP. Este extraño e inadmisible argumento del Ing. Luis Brenes es el mismo que utilizó la Viceministra de Agricultura para tratar de justificar la pasividad inexcusable del MAG y del SFE en su deber de exigir que todos los operadores estén debidamente acreditados en ARAO. Olvida la Viceministra, a pesar de ser abogada de profesión, un principio básico como es la obligatoriedad de observancia de las normas y, especialmente, los alcances del principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), que obligan a los funcionarios públicos nacionales a acatar y hacer acatar las reglas del derecho interno, una de las cuales es el artículo 88 del Reglamento de Agricultura Orgánica, y por lo tanto no se trata de esperar a que otro Estado pida controles o “reconozca” por sí mismo (y como producto de una certificación proveída por una agencia certificadora auxiliar de la función pública) a un operador que no es tal en su país de origen, Costa Rica, en este caso”.