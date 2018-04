Gobierno colombiano invita a líder de FARC a asumir su escaño en el Congreso

Bogotá, 25 abr (EFE).- El Gobierno colombiano instó hoy al líder del partido político FARC Iván Márquez a que asuma su escaño en el Congreso del país el próximo 20 de julio, al cual renunció alegando falta de garantías jurídicas.

“Invitamos a Iván Márquez a que recapacite y tome su cargo como senador de la República y que ejerza ese mandato popular”, manifestó a medios el ministro de Interior, Guillermo Rivera.

El funcionario señaló que por parte del Gobierno no hay ningún complot contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y dijo que en caso de mantener su decisión “tendría que ser llamado el siguiente en la lista” al congreso por ese movimiento.

Iván Márquez afirmó en las últimas horas que no va a aceptar que lo señalen como narcotraficante en el Congreso, en alusión a la detención de Jesús Santrich, quien está pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, que lo acusa de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país después de la firma del acuerdo de paz.

“Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación de los acuerdos de paz de La Habana, que eso no es un regalo tampoco, y que me vayan a decir que yo soy narcotraficante, yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda (el escaño) allá”, acotó Márquez.

La decisión del exguerrillero también avivó las opiniones de algunos candidatos presidenciales de Colombia, que se enfrentarán en las elecciones del próximo 27 de mayo.

El escaño de Márquez es uno de los cinco que, según el acuerdo de paz y las normas aprobadas, le corresponden a los exguerrilleros de las FARC.

El candidato uribista del Centro Democrático, Iván Duque, dijo que el Gobierno prometió que “ningún criminal de lesa humanidad llegaría al Congreso sin decir la verdad, sin reparar y sin cumplir sus penas”, por lo que deseó que Iván Márquez no esté en el hemiciclo.

Contrario a esto opinó el candidato liberal y exjefe del equipo negociador del Gobierno en el acuerdo, Humberto de la Calle, quien calificó la decisión como “una incidencia que no es positiva”, por lo que pidió al país hacer “una reflexión”.

De igual forma, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que es una decisión que él respeta, pues señala que Márquez “como cualquier congresista” tiene el derecho de tomar o no posesión del cargo. EFE