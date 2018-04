Comportamiento de ratas

Los nidos de las ratas despiden generalmente un olor nauseabundo, en parte porque viven inmersas en sus propios detritos, en parte porque se alimentan de lo que roban en su entorno dejando que se descompongan los residuos. Y dentro de la Asamblea Legislativa, la que termina su período para consuelo de todos los ciudadanos, se siente el olor a descomposición y porquería que se instauró desde el período legislativo anterior, en donde sus principales exponentes han sido Justo Orozco y Abelino Esquivel, respectivamente. Y lo más significativo es que ambos personajes provienen del mismo partido político religioso fundamentalista.

Si esto no es una lección (repetida) para todos los ciudadanos, y en el futuro seguimos dándole nuestros votos a semejantes esperpentos, seremos cómplices de las barbaridades que se repetirán dentro del primer poder de la República.

Desde que se perdió la militancia y la ideología, base fundamental de los partidos políticos, el mundo de la política se convirtió en un nido de ratas y es lo que se puede palpar a través de los hechos ocurridos durante esta legislatura y la anterior. Cualquiera puede aprovechar una base de correligionarios (religiosos, en este caso) y crear un partido político, obtener una curul en la Asamblea Legislativa, y desde allí empezar a mostrar su verdadera naturaleza. Pero también es grave que otros partidos, como Liberación Nacional, hayan sido cómplices de estos personajillos, solamente por el deseo de obtener cierto tipo de réditos políticos.

Este es el resultado práctico de la demagogia utilizada por los partidos religiosos fundamentalistas, del lavado de cerebros aplicado a sus fieles seguidores, que permite que verdaderas e inmundas ratas lleguen a ocupar cargos de elección popular. Y muchos nos preguntamos ¿qué debemos hacer para combatir el mal más grande que carcome nuestra sociedad?, muchos se vuelven apolíticos, y los que creemos que hay gente honesta en la política, cumplimos con el deber patriótico de votar, sin que se den los cambios necesarios que espera la gran mayoría. Ahora bien, si se logra llevar una persona honesta a cualquier cargo de elección popular, lo primero que pierde, si gana, es su honesta virginidad, sentarse con contratistas, periodistas y otros malandrines corruptos, es una partida de ajedrez difícil de ganar.

Pero quitarles a sus propios empleados parte del salario devengado resulta nauseabundo, como nos acaba de demostrar con hechos el diputado del Partido Renovación Costarricense. Estos hechos han demostrado palmariamente que en cierta forma se ha perdido el sentido del bien y el mal. Al menos en una parte de los que representan al pueblo.

Cuando hablamos de bien y mal, no hablamos desde categorías morales o éticas, sino hablamos desde categorías en relación a un deber relacionado con la esencia de la política misma: buscar el mejor resultado y hacer el oficio de manera más eficaz. En definitiva pensar el bien y el mal, lo limpio o lo sucio, desde la política implica, así como está postulada, la incapacidad de pensar la política misma desde el ámbito ético y moral.

Hay otra palabra que se menciona y guarda mucho sentido en el párrafo anterior, y es la palabra deber. Igualmente a las palabras mal y sucio, carece de sentido en dicha frase porque el deber es en relación al obrar adecuadamente o a los resultados que la política debe de traer. Esta cuestión de hablar del deber sin sujeto que se compromete con los demás es algo que viene con la ilustración. El concepto de deber tiene sus orígenes en la filosofía cristiana, que significa “estar en deuda con”, “estar en falta con”, o sea, el deber siempre está relacionado con otros seres, con otros yo, con otras personas similares a mí. El filósofo alemán y baluarte de la ilustración, Immanuel Kant, al eliminar ese vínculo (y establecer que el deber es una especie de mandato unipersonal, sin relación con el mundo que te rodea), esa deuda, falta, compasión y comprensión con y para las personas se elimina.

En conclusión, la palabra deber es una de las palabras más vacías en la ética actual y este nudo gordiano es la razón por la cual conceptos como bien y mal, deber y dignidad carecen de sentido en la filosofía moderna. La muestra está en que solo debemos de preguntarnos por el resultado actual de la dimensión práctica de la filosofía, dígase la política, su carencia de sentido en la misma es en cierta medida evidente.

Si este es el estado actual de la política moderna no es de esperar que Costa Rica no esté a merced de las contradicciones de dicho paradigma. Esto implica plantearse de nuevo qué es la política y cuál es el verdadero nexo que hay entre ética y política. Es imposible lograr transformaciones cualitativas en un espacio donde solamente la vergüenza ajena reina, donde la crisis y el cinismo se convierten en normalidad. Si la política tiene un nexo (armonioso, no antagónico) con la vida y no es ni un hacer ni un actuar (praxis) es hora de que pensemos entonces en otra perspectiva.

Reflexiones como estas encuentran su morada en la cotidianidad, en el vivir mismo, en las circunstancias muchas veces ineludibles en las que el ser humano pone en juego su propia vida. Quizás ese gesto sea el punto de partida para una visión diferente de lo que es la política.

Ahora estamos a las puertas de una nueva legislatura, donde las representaciones de partidos políticos religiosos fundamentalistas aumentó considerablemente, y donde ha quedado claramente demostrado que muchos de esos representantes no tienen la estatura intelectual para el cargo, y esperamos que si tengan la estatura moral, aunque los hechos pasados demuestran lo contrario. Están allí por carambola, podríamos decir, ni ellos mismos se lo esperaban, y lo más probable es que sigan a pies juntillas las indicaciones de quienes realmente manejan los hilos en sus partidos.

Esperamos, en consecuencia, que no se repitan los hechos de ratas inmundas que hemos contemplado. De la misma forma que esperamos que la Fiscalía General de la República actúe pronta y eficazmente para sentar las responsabilidades penales correspondientes.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría