Encuentro sobre ciencia y tecnología reúne a más de 30 mujeres profesionales de ese sector

San José, 26 Abr (Elpais.cr).- Compartir, dialogar y realimentar sobre las experiencias de mujeres y su participación en los campos de la ciencia y la tecnología, fue el objetivo del encuentro que este miércoles reunió a más de 30 mujeres de distintos sectores con miras a enriquecer el proceso y fomentar la incorporación de más mujeres en ese tipo de actividades.

Para Carolina Vásquez, Ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) esta actividad se reviste de importancia porque se enmarca dentro de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2027.

La actividad permitió conocer las experiencias de vida y trabajo de las costarricenses Sindy Chaves, primera mujer en ganar el Premio Nacional Clodomiro Picado Twight en Tecnología en el año 2012; Priscilla Chaverri, científica destacada del año 2016 y Adriana Troyo, científica destacada del año 2010.

Sindy Chaves, mencionó que ganar el Premio le abrió la puerta a una visión para confiar en sus proyectos y desarrollos.

“A mi mamá le debo mi amor por la ciencia y ser la persona que está delante de ustedes hoy. Ella fue quien me enseñó que la ciencia no es difícil y la verdad es que nunca me hubiera imaginado que mi hijo iba a ver mi nombre en los libros de ciencias. Ganar el Premio me ha dado la oportunidad de motivar a más jóvenes” dijo Chaves.

La científica destacó que entre sus principales proyectos se encuentran el diagnóstico de enfermedades infecciosas, padecimientos causados por hongos, ¿qué existe en el mercado ahora para saber si las carnes están en buen estado?, conservación del medio ambiente, entre otros apoyos a emprendimientos y a comités que velan por el desarrollo y la sostenibilidad de la investigación e innovación.

El encuentro contó con la asistencia de mujeres científicas, investigadoras, tecnólogas e ingenieras, representantes de instituciones que forman parte del sector Ciencia y Tecnología, reconocidas científicas, entre otras interesadas en la articulación de acciones para dar continuidad a la atracción de las mujeres a la Ciencia, la Tecnología e Innovación y a la apropiación social de la ciencia con perspectiva de género.