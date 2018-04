Fabricio Alvarado ataca nombramiento de Patricia Mora en el INAMU

San José, 27 abr (ElPaís.cr).- El excandidato presidencial evangélico, Fabricio Alvarado, ha criticado en redes sociales y medios de comunicación en las últimas horas el nombramiento de la diputada por el Frente Amplio, Patricia Mora, como ministra de Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

El Presidente electo, Carlos Alvarado Quesada, designó a Mora Castellanos, también presidenta del Frente Amplio, en el INAMU, para que se integre al futuro Gobierno Nacional, tras llegar a un acuerdo para desarrollar varios temas de interés común.

“Le deseo lo mejor al nuevo gabinete anunciado hoy por Carlos Alvarado. Se destaca su esfuerzo por armarlo de varios partidos, como PUSC, PLN y Frente Amplio”, escribió anoche el ex candidato. En el futuro gobierno también participa el partido cantonal del Alcalde de Curridabat, Édgar Mora.

“Queda demostrado, eso sí, cuál es la agenda que promueve el PAC, la esencia de lo que siempre ha sido y no ha dejado de ser el partido del gobierno, al colocar a Patricia Mora del Frente Amplio y promotora del aborto y de la ideología de género, como presidenta del INAMU y como Ministro de Educación, a un señor de la misma línea “progre” del PAC. Es decir, las actuales guías sexuales tienen su escudero: Edgar Mora”, indicó el predicador evangélico.

Añadió que “confirmamos lo que siempre hemos dicho: de cara al próximo 1° de mayo, jamás podremos respaldar al PAC, no podemos legitimar un gobierno corrupto, irresponsable, pisoteador de la libertad religiosa, impulsor del Estado laico, promotor de la muerte y destructor de la familia”.

“Serán 4 años de mucho trabajo para los 14 diputados de Restauración Nacional en la defensa de la libertad religiosa, de la vida y la familia, y en la del derecho de los padres por educar a sus hijos en sus principios y valores”, advirtió el cantante y ex diputado por el Partido Restauración Nacional.

Por otra parte. la mañana de este viernes, el ex candidato aclaró en su sitio de Facebook que “anoche me referí a los nombramientos realizados por Carlos Alvarado en el INAMU y el MEP. Me parece que son dos carteras desde las que el actual gobierno PAC golpeó las sensibilidades de muchos costarricenses y de muchas familias, y dudo que quienes las dirigirán sean las personas idóneas para encontrar esos equilibrios que el mismo presidente electo, en campaña, reconoció que se necesitan”.

“Ojalá me equivoque. Ojalá. Pues bien, aunque sostengo lo señalado en mi comentario, lo ampliaré en un sentido más positivo”, escribió.