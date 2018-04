Oposición del PLN y el FA frena plan fiscal en el Congreso

San José, 27 Abr (ElPaís.cr).- La oposición del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa en contra del proyecto de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, le puso un alto a la tramitación de la reforma fiscal.

Esta semana el Frente Amplio logró romper el quórum en la Comisión que se encarga de analizar el tema fiscal, para así impedir que se siguieran discutiendo las más de 1500 mociones que hay presentadas en el texto, y este viernes, que era el último para discutir mociones por el fondo en la comisión fiscal, el PLN se sumó a la oposición frenteamplista al presentar una moción para eliminar todo un capítulo del proyecto presentado por el gobierno.

El capítulo buscaba derogar obligaciones que responden a otras leyes ya creadas, las cuales obligan al Poder Ejecutivo a transferir un porcentaje específico de varios impuestos como el de venta y renta a ciertas instituciones. Esto impide al gobierno disponer de la totalidad de recursos recaudados a partir de los tributos sin importar las necesidad del momento.

No obstante, los y las congresistas acordaron eliminar ese capítulo de la reforma fiscal, aunque el mismo ayudaría al gobierno a tener un respiro ante la situación fiscal. La moción contó con el apoyo de las liberacionistas Sandra Piszk, Paulina Ramírez y Maureen Fallas, así como también de Edgardo Araya del FA.

“Nosotros como PLN trabajamos la reforma, yo misma recibí reiteradamente a las autoridades de Hacienda en mi despacho con una actitud colaboradora, sin embargo los costarricenses merecen transparencia y rendición de cuentas si vamos a aprobar impuestos. También el pueblo debe ver sacrificios y orden por parte de la administración, no se vale pactar a espaldas y en contra de los costarricenses”, manifestó Piszk.

La oposición de ambos partidos al proyecto no se dio en buenos términos entre ellos, ya que el PLN rompió el quórum alegando que el Frente Amplio, Rodolfo Piza de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Presidente electo, Carlos Alvarado Quesada, tenían un acuerdo diferente al inicial para contener el gasto público.

Sin embargo, tanto para el FA como para el PLN, las entidades del Estado no pueden prescindir de esos recursos, aunque en algunos casos no sean ejecutados y terminen por adjuntarse en los superavits institucionales.

“Hoy dos diputadas del Partido Liberación Nacional se han salido (de la comisión) argumentando que existe un acuerdo del Frente Amplio, Piza y Don Carlos Alvarado que contradice el acuerdo que inicialmente firmó Carlos Alvarado con Rodolfo Piza, sobre todo en el tema, que ellos consideran el tema de contención del gasto. El Frente Amplio no ha llegado a ningún acuerdo con el tema del contención del gasto, en eso, lo que hemos estado en acuerdo es que estamos en desacuerdo, lo quería dejar claro porque ellas se han salido por razones diametralmente distintas por las que yo me he salido”, explicó Araya Sibaja.

El Ministerio de Hacienda por su parte, argumentó que el nuevo articulado no afectaba los programas sociales que se financian con esos recursos provenientes de impuestos y que solo en casos específicos se iban a recortar esas partidas específicas.