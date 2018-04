La arrogancia machista

¡Somos, universalmente, una sociedad machista! Ahora que se ha puesto de moda compartir número de puestos por género: mitad masculina mitad femenino, esto solo es un disfraz de nuestra mojigatería, porque en la calle sigue mandando el machismo pachuco, en los trabajos continúa la fuerza del macho theta (le llamó así porque sería asquerosa denominarle alfa).

Bastante se ha conseguido en medio siglo en Costa Rica, pero falta mucho que lograr, y la esperanza para quienes creemos en la igualdad de los sexos, personas como Emilia Navas, Epsy Campbell, Ana Helena Chacón, Patricia Mora, y otras mujeres, nos dan una esperanza.

Yo me crié entre mujeres, aunque mi padre era machista, las grandes decisiones en nuestro hogar los tomábamos bajo la batuta de mamá, a quien mi padre apoyaba indudablemente. Ella le hizo creer siempre que él era quien mandaba, lo que muestra la sabiduría de mi madre. Fuimos cuatro mujeres y dos hombres, papá siempre me dijo que las hijas eran más dóciles, lo que yo nunca objeté. Años después ya casado, tuve tres hijas. La experiencia de tener tres mujeres hijas y una esposa, me llevaría a aceptar que así estaba muy bien, aunque yo era el cabeza de familia, realmente nunca fui impositivo y traté de hacer un gobierno familiar colegiado. En algún libro leí, que “el hombre que sólo hijas tiene, termina siendo la hermana mayor de ellas”, es una verdad de perogrullo.

Tampoco fui nunca enemigo del lugar del varón en la sociedad, así como la madre es la esencia de la familia, el padre es una necesidad para su desarrollo.

En el estudio científico-literario de la Biblia, se considera al “yahvista”o “J” ser una mujer, posiblemente Betzabé, quien escribió Génesis-Éxodo-Números, esto le devuelve a las mujeres el verdadero rol en la enseñanza que siempre han tenido: YHVH-Yahvé, (Jehová en Alemán) es el autor intelectual de la Biblia, según nuestras creencias, pero al existir una mujer que logró dar forma al principio de la Biblia, debería cambiar muchísimos puntos de vista. Si Pablo de Tarso hubiera sabido esto, no hubiera sido tan severo con las mujeres, si los curas y pastores tuviesen esto en mente, posiblemente la práctica del cristianismo sería otra.

Dejando parcialmente de lado este cuadro sinóptico, me quiero referir a la antipática posición del pastor y candidato perdedor: Fabricio. ¿Por qué te molesta que Doña Patricia Mora sea nombrada jerarca del INAMU? ¿Porque no habla en lenguas o porque no cree en lo que tú crees?, Fabricio, hay demasiada gente que no cree en Dios y no obstante son mejores seres humanos que usted y yo.

Debo aclararle que ni soy comunista si soy católico, pero no sectario. Admiro a Patricia Mora por su brillante inteligencia y su valentía de llamar a las cosas por su nombre, ignoro si ella cree o no cree en nada, mas me es indiferente, eso es un asunto íntimo de ella que no necesita compartir con nadie.

¿Por qué te molesta? ¿Porque no pudiste crear un “Magisterio de la familia” como pretendía alguna de tus seguidoras?

Fabricio eres muy joven, grábate esto: si sacaste tanto voto fue por unas maniobras “teológicas” contra el PAC, orquestadas por el neoliberalismo internacional y grupúsculos cristianos y católicos obsesionados cuál nuevo Jerónimo Savonarola, en contra del matrimonio unisexual, y no porque te consideraran un estadista, que de hecho no lo eres ni lo serás nunca.

Debo recordarte que el libro “de la Revelación o Apocalipsis” estuvo a punto de ser eliminado por el fraile agustino Martin Luder- después conocido como Luther, pues sentía verdadero pánico a los cuadros que describe Juan en Patmos.

Estoy seguro que en tus disertaciones durante las asambleas, nunca les aclaras eso a tus seguidores: no volverían de seguro, ni eres capaz de hablarles de “J”.

Deja a Patricia Mora tomar ese trabajo en medio de la ola de feminicidios que atraviesa Costa Rica, es posible que ella imponga mano dura contra los machistas enfermizos de nuestra sociedad.

Antes de terminar tengo que aclararte que no pertenezco al PAC, ni tengo intereses políticos de ninguna índole, solo me molesta el prejuicio trasnochado en contra de una mujer valiente y honesta.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico