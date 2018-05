El campo magnético de la Tierra no se va a revertir

Madrid, 2 may (EUROPA PRESS).- Un estudio de las casi reversiones más recientes del campo magnético de la Tierra ha descubierto que es poco probable que tal evento tenga lugar pronto.

Se ha especulado que los campos geomagnéticos de la Tierra podrían revertirse, con implicaciones sustanciales, debido a un debilitamiento del campo magnético durante al menos los últimos doscientos años, combinado con la expansión de un área débil identificada en el campo magnético de la Tierra llamada Anomalía del Atlántico Sur, que se extiende desde Chile hasta Zimbabwe.

En un documento publicado en ‘Procedings of the National Academy of Sciences’, un equipo de investigadores internacionales modela observaciones del campo geomagnético de los dos eventos de excursión geomagnéticos más recientes, Laschamp, hace aproximadamente 41.000 años, y Mono Lake, hace aproximadamente 34.000 años, donde el campo estuvo a punto de revertirse, pero recuperó su estructura original.

El modelo revela una estructura de campo comparable al campo geomagnético actual, hace aproximadamente 49.000 y 46.000 años, con una estructura de intensidad similar a la Anomalía del Atlántico Sur (SAA, por sus siglas en inglés), pero mucho más fuerte que la actual. Au tiempo y severidad se confirman mediante registros de nucleidos cosmogénicos, pero ninguno de estos campos similares a SAA se desarrolló en una excursión o reversión.

El profesor de Geomagnetismo en la Universidad de Liverpool, Richard Holme, participate en el estudio, explica: “Se ha especulado que estamos a punto de experimentar una reversión o excursión polar magnética. Sin embargo, al estudiar los dos eventos de excursión más recientes, mostramos que ni se parecen a cambios actuales en el campo geomagnético y, por lo tanto, es poco probable que tal evento esté a punto de suceder. Nuestra investigación sugiere en cambio que el campo debilitado actual se recuperará sin un evento tan extremo y, por lo tanto, es poco probable que se revierta”.

La fuerza y la estructura del campo magnético de la Tierra ha variado en diferentes momentos a lo largo de la historia geológica. En ciertos periodos, el campo geomagnético se ha debilitado hasta tal punto que fue capaz de intercambiar las posiciones del norte magnético y el sur magnético, mientras que el norte geográfico y el sur siguen siendo los mismos. Llamada reversión geomagnética, la última vez que sucedió fue hace 780.000 años; pero las excursiones geomagnéticas, donde el campo está cerca de revertirse pero recupera su estructura original, han ocurrido más recientemente.

El campo magnético protege a la Tierra de los vientos solares y la radiación cósmica nociva. También ayuda en la navegación humana, las migraciones de animales y protege los sistemas de telecomunicaciones y satélite. Se genera en lo profundo de la Tierra en un núcleo externo fluido de hierro, níquel y otros metales que crea corrientes eléctricas, que a su vez producen campos magnéticos. (Europa Press)