China habría desplegado misiles antibuque y antiaéreos en las islas Spratly

Moscú, 3 may (Sputnik).- China instaló recientemente misiles de crucero antibuque y sistemas de misiles tierra-aire en tres posiciones fortificadas del archipiélago Spratly (Nansha, en chino), en las aguas dispuatadas al oeste de Filipinas, reveló el canal CNBC que cita fuentes familiarizadas con informes de la inteligencia estadounidense.

Según estas fuentes, que insistieron en el anonimato, los misiles fueron trasladados a los puestos avanzados durante el último mes.

Previamente, Pekín había desplegado en el mar del Sur de China equipos de guerra electrónica para realizar interferencias en sistemas de comunicaciones y radares.

Un funcionario del Pentágono, en declaraciones a CNBC, señaló que “la ulterior militarización de los puestos avanzados solo servirá para aumentar las tensiones y crear una mayor desconfianza entre los reclamantes”.

Varias áreas del mar del Sur de China, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales, son disputadas por Brunéi, China, Filipinas, Malasia y Vietnam.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de “la línea de nueve puntos” en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya. (Sputnik)