Cierra la firma Cambridge Analytica tras polémico acceso a datos de Facebook

Nueva York, 2 may (EFE).- La consultora británica Cambridge Analytica, envuelta en la polémica por su acceso no autorizado a los datos de millones de usuarios de Facebook, cierra sus puertas, según publicó hoy The Wall Street Journal.

Así lo confirmó al diario neoyorquino Nigel Oakes, el fundador de la matriz de Cambridge Analytica, SCL Group, que también cesa en sus operaciones.

Cambridge Analytica, vinculada a la campaña electoral del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo efectivo hoy su cierre, que atribuye a la pérdida de clientes y a “crecientes” gastos legales.

La consultora política, que tiene oficinas en Reino Unido y Estados Unidos, suspendió en marzo a su consejero delegado, Alexander Nix, a la vez que iniciaba una investigación independiente para analizar el caso.

En imágenes grabadas con una cámara oculta por el Canal 4 de la televisión británica, Nix sugería a potenciales clientes, que en realidad eran periodistas, algunas tácticas que la firma utiliza para desacreditar a políticos a través de la red.

Según habían revelado días antes varios medios, Cambridge Analytica recolectó en 2014 información de usuarios de Facebook, a través de la aplicación de un tercero, para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

El alcance de la filtración de datos se estima en unos 87 millones de usuarios, especialmente de Estados Unidos, donde la consultora ganó unos 15 millones de dólares por su trabajo en la campaña de Trump de 2016.

De acuerdo al WSJ, desde entonces Cambridge Analytica no había conseguido ni un solo cliente político a nivel federal en EE.UU. y en los últimos meses había perdido unos cuantos. EFE