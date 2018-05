Líder de las protestas armenias se asegura su elección como primer ministro

Ereván, 3 may (EFE).- El líder de las protestas armenias, Nikol Pashinián, blindó hoy su elección como primer ministro el próximo día 8 al lograr el respaldo de 41 diputados a su candidatura, después de que el gobernante Partido Republicano le confirmara su voto si le apoyan al menos un tercio de los parlamentarios.

“El documento (para presentar la candidatura) ha sido firmado por 41 diputados”, dijo a la prensa Arsén Babayán, portavoz de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Armenia.

La rendición del Partido Republicano (PR) ante la masiva huelga que paralizó ayer todo el país con el bloqueo de carreteras, trenes y aeropuertos puso fin a las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudían el pequeño país caucasiano desde el pasado 13 de abril.

La formación presidida por el expresidente Serge Sargsián -que hace sólo dos días votó en contra de investir a Pashinián como primer ministro- cedió finalmente a la presión popular y anunció que respaldará al opositor si su candidatura vuelve a ser presentada en la próxima votación, que tendrá lugar el 8 de mayo.

Pashinián, que se presenta a sí mismo como el “candidato del pueblo”, se reunió hoy con el líder del grupo parlamentario del PR, Vagram Bagdasarián, para confirmar las intenciones de la formación oficialista.

“Hoy me he reunido con Vagram Bagdasarián. Me ha confirmado que el Partido Republicano apoyará durante las elecciones de primer ministro (en el Parlamento) al candidato del pueblo”, dijo el opositor en un vídeo difundido en Facebook.

Tras tres semanas muy convulsas, con protestas a diario en las calles de Ereván y otras ciudades del país, Armenia empezó hoy a recuperar la normalidad, a la espera de que los republicanos cumplan con su promesa el próximo martes y apoyen al líder de la revolución de terciopelo.

Los comercios abrieron de manera habitual, el transporte público funciona normalmente, y Ereván, de cerca de un millón de habitantes, recupera su ritmo de vida después de la “huelga total” de ayer.

Muchos jóvenes se unieron de forma desinteresada esta mañana a los servicios de limpieza para barrer las calles y limpiar la Plaza de la República, epicentro de las protestas de las últimas semanas.

Las movilizaciones populares empezaron el pasado 13 de abril en Ereván, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles contra el expresidente Sargsián, al que acusaron de haber reformado el sistema político del país del presidencialismo al parlamentarismo para perpetuarse en el poder.

Tras agotar sus dos mandatos al frente de Armenia, Sargsián impulsó la reforma constitucional, y pese a su promesa de no optar a la jefatura de Gobierno, falló a su palabra, confirmando los temores de la oposición.

Las protestas se intensificaron después de que el Parlamento, en unas elecciones indirectas, eligiera a Sargsián primer ministro el 17 de abril, y pocos días después, el expresidente se vio forzado a dimitir del cargo.

Envalentonado por una rápida victoria, Pashinián exigió ser nombrado primer ministro para llevar las riendas del país hasta que se celebren las elecciones anticipadas, en las según se ha visto estos días el PR ya no podrá repetir la mayoría absoluta (58 de 105 escaños en el Parlamento) que logró en los últimos comicios.

Pashinián ha insistido en que no se puede confiar la organización y la celebración de las elecciones a un Ejecutivo provisional controlado por los republicanos, a los que acusa de haber manipulado comicios y creado un régimen de corrupción en el país.

Hace dos días, el PR hizo valer su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para desestimar la candidatura de Pashinián, apoyada por el resto de los partidos, pero el líder de las protestas respondió con la convocatoria de una “huelga total” que finalmente dobló la mano al oficialismo.

Según la Constitución armenia, en caso de que el próximo día 8, en la segunda votación, la Asamblea Nacional no consiga designar un primer ministro, el Legislativo queda disuelto y se convocan nuevas elecciones.EFE