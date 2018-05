Algunos méritos indirectos del presidente Solís Rivera

En Costa Rica lo peor es ser “ex”, ex lo que sea, era una frase famosa de un expresidente ya fallecido. En aquel tiempo estaba vigente la antidemocrática ley que prohibía la reelección presidencial, por lo tanto un expresidente era menos que nada: ya no volvería a detentar el poder, por lo cual se devaluaba políticamente hablando. De todas maneras, pese a la posibilidad de reelección, difícilmente cualquiera de los expresidentes, Solís incluido, volvería a la Presidencia: papeles muy deslucidos y cuestionamientos en algunos casos difícilmente les daría vía libre.

Ya Luís Solís se va marchando en cinco días, cuatro días si contamos que el ocho de mayo ya no es más que unas horas. Si bien se ha tratado de ridiculizar su mandato por una serie de tercas posturas, realmente tiene un enorme mérito indirecto. El escándalo del cementazo que en apariencia se filtró desde Casa Presidencial, atrajo las miradas de todos los ciudadanos, aunque no me atrevería a inculparlo a él directamente, si hay muchas dudas alrededor suyo: personajes macabros que lo rodeaban y que están siendo cuestionados e investigados. Su gran mérito fue despertar a la Fiscalía, que de triste amanuense pasó a ser clave en la investigación y nos dio una mujer con coraje y capacidad, de haber sido otro el presidente, todo se hubiera callado, pero al ser Luis Solís un “piso de tierra”, se le lanzaron encima de a montón tirios y troyanos, y muchas autoridades creyendo que el PAC nunca regresaría, se pusieron a empujar. Este mérito no se lo quita nadie, ser el pararrayos de ese escándalo y despertar a su vez un “gigante dormido”: PRN la gran alianza evangélica costarricense que estuvo a punto de subirse al poder.

Este hecho de PRN a punto de lograr el poder, nos demostró que Costa Rica es parte del botín que buscan monopolizar los neopentecostales en toda Latinoamérica, orquestada y financiada por algunos grupos radicales de EEUU, que buscan el poder satélite en los países del tercer mundo, algo así como los tristemente célebres dictadores militares títeres de los EEUU, mayoritariamente “made in” La Escuela de las Américas, cita en la otrora zona del Canal de Panamá, a la postre propiedad estadounidense. Ahí se formaron verdaderos asesinos genocidas de sus pueblos, bajo la batuta de los gobiernos estadounidenses, que los fueron manteniendo en el poder hasta que proliferaron las guerrillas de izquierda por doquier, fue entonces que se creó la idea de infiltrar sectas evangélicas financiadas por capital estadounidense, había nacido el “neopentecostalismo” como alternativa títere al poder EEUU en Latinoamérica.

Es muy interesante que los costarricenses vieron con claridad meridiana este fenómeno, que se despertó como una reacción al gobierno de Luis Solís, y en segunda ronda el pueblo luchó con denuedo contra los grupos religiosos reaccionarios que buscaban el poder: establecer una teocracia en suelo tico.

Estos méritos llevarán algún día a Luis Solís al lugar histórico de despertar al pueblo ante realidades que lo amenazaban. Por otro lado, fue su mérito romper ese bipartidismo nefasto para Costa Rica y dejar fuera de segunda ronda a PLN y PUSC, los dos partidos que manejaron a su antojo la historia costarricense de los últimos sesenta años: verdaderos dueños de vidas y haciendas. No creo que hayan desaparecido, pero la metamorfosis que han mostrado algunas de sus figuras, la realidad política actual y otros asuntos, convertirá a Costa Rica en tierra de lucha de teocráticos contra republicanos, sin duda alguna de aquí en adelante la lucha será entre esas dos corrientes ideológicas o pseudo ideológicas, que buscarán manejar el poder.

Por ahora todo es “miel sobre hojuelas”, mientras se va fraguando tras bambalinas el siguiente golpe de timón, del cual seremos testigos en menos de dos años, si bien se puede decir que aquí la campaña por la presidencia empieza seis meses antes de la elecciones, la realidad es que nunca termina, es una campaña política perenne.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico