Jefe del Seguro Social de Panamá denuncia supuesto desfalco contra la entidad

Panamá, 3 may (EFE).- El jefe de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, presentó hoy varias denuncias y querellas penales ante el Ministerio Público de Panamá (MP) por un supuesto desfalco de 300 millones cometido en perjuicio de la entidad de seguridad social, informó una fuente oficial.

“Nos ratificamos en la siguiente expresión (de que) esto es un estimado que nosotros hicimos de 300 millones de dólares. No sé si es más, pero he sido bien claro (que) no debió ser ningún centavo. Nosotros tenemos que proteger la CSS”, dijo a los periodistas Martiz.

El funcionario indicó que las querellas se interpusieron ante el MP para que esta entidad “desarrolle todo el proceso investigativo y pueda resolver las inquietudes existentes en la CSS respecto al tema”.

Añadió que a medida que se vayan realizando más auditorías serán elementos que se irán aportando a la investigación, señaló en un comunicado la entidad de seguridad social.

Por otra parte, Martiz dijo que en Panamá como en otros países del mundo, muchas personas no cotizan, solo el 50 % de ellas lo hacen, por lo que recomendó que “hay que ser cuidadosos y saber utilizar y cuidar todos los recursos de la entidad”.

Advirtió en ese sentido que esto significa que “tarde que temprano, a pesar de que en este momento la Caja de Seguro Social está sólida, hay que aumentar los controles, mejorar la producción y todo lo que represente estabilidad para la institución”.

Por su parte, el MP informó el pasado 19 de abril que investiga a 14 empresas por su supuesta vinculación a un desfalco por 300 millones de dólares en CSS, utilizando la afiliación de asegurados a esta entidad.

Esta investigación, abierta de oficio el 13 de abril pasado, pretende acreditar si estas empresas mantienen a algunas personas afiliadas con la CSS, por lo que tendrán que remitir a la sección de atención primaria de la Fiscalía Anticorrupción un listado de los trabajadores.

El supuesto desfalco bajo investigación se articuló supuestamente a través del Sistema Integrado de Prestaciones Económicas (SIPE) del Seguro Social, señaló el Ministerio Público.

La fiscal Marina García Collado dijo en rueda de prensa que la indagación está en una fase incipiente y que entre las diligencias a realizarse figuran la verificación de las inscripciones de las empresas en el Registro Público, de los aportes de la plantilla y a los contratos de trabajo.

García indicó que la investigación a estas 14 empresas que supuestamente afiliaban a nacionales y extranjeros a través del SIPE requerirá de la participación de la CSS, para determinar si otras compañías estarían vinculadas a este hecho.

El SIPE permite al representante legal de la empresa ingresar los datos generales de la persona que afilia, a la cual, como requisito, se le solicita que la cédula y el pasaporte estén vigentes.

La investigación del MP busca determinar igualmente si hay algún funcionario vinculado, lo cual, de confirmarse, encuadraría el delito tipificado como corrupción de servidores públicos o falsedad. EFE