Yo sí pago impuestos señor Presidente Solís: ¡Otros no!

Columna Poliédrica

Hay gente que no entiende cuáles son las características de un artículo de opinión. Para empezar no se trata de un artículo con los requisitos que se exigen para una revista científica, se vierten criterios que no necesariamente tienen un correlato empírico sino que impera la subjetividad del autor y razonamientos, ojalá, apegados a la lógica.

El artículo de opinión se desarrolla en un espacio limitado que no permite desarrollar explicaciones muy elaboradas y menos apoyarse en los múltiples datos cuantitativos que se pueden esgrimir, en favor o en contra, en relación con un determinado tema. Por lo anterior, muchas críticas que se hacen resultan poco pertinentes, sin embargo, ello no implica que se deban ignorar y desatender.

Estos y otros aspectos generan que el pensamiento de un determinado articulista se deba entender no por un único artículo sino por varios a lo largo del tiempo. En ese sentido, la posición que he externado en relación con el problema fiscal se puede observar a lo largo de varios artículos, en ellos he dejado claro las razones que permiten concluir que estamos frente a un problema en que se ha impuesto el poder de los grupos económicamente más poderosos del país.

Hemos insistido en este tema porque hay personas que quieren confundir a la población y ocultar la realidad de los impuestos en Costa Rica. Hay sectores específicos de la economía costarricense que durante años no han querido pagar tributos, a pesar que se han beneficiado de recursos públicos e incluso de manera fraudulenta; todo lo que hemos planteado en relación con este tema ha sido corroborado recientemente por el Ministro de Hacienda, al punto que se habla de un porcentaje de elusión y evasión que supera el propios déficit fiscal actual.

El Presidente de la República, recientemente, ha dicho que nadie quiere pagar impuestos. Esa afirmación no es correcta porque habemos muchos que pagamos impuestos e incluso, paradoja de paradojas, más que muchas empresas que tienen un giro comercial exitoso; se trata de una realidad que nos da mucho coraje a los ciudadanos honestos que sí pagamos tributos.

Por eso, tenemos que luchar contra esta realidad. Tenemos que levantarnos contra aquellos que quieren endilgarnos, nuevamente, la factura fiscal; desgraciadamente hay muchos que suelen ocultar sus fortunas en sociedades anónimas, en cuentas bancarias fuera del país y en estratagemas jurídicas que las personas informadas conocen y entienden.

El panorama para los que siempre pagamos impuestos es desolador. Debemos tener claro que nadie, absolutamente nadie, va a luchar por nosotros; esperemos que se sume el mayor número de personas posible, no esperemos que nadie nos defienda porque eso nunca se ha dado.

La lucha la tenemos que dar todos y exigir que paguen, también, los que nunca lo han hecho.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com