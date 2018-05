Presidente boliviano dice que será antiimperialista hasta la muerte

La Paz, 7 may (Sputnik).- El presidente de Bolivia, Evo Morales prometió el lunes mantenerse hasta la muerte fiel a los principios antiimperialistas de su Gobierno y llamó a los militares a defender la soberanía política y económica del país sudamericano.

“Aunque no quieran, yo voy a morir antiimperialista”, dijo el mandatario indígena en una conferencia magistral ante más de un centenar de alumnos de la Escuela Antiimperialista de las Fuerzas Armadas bolivianas, ubicada en el departamento oriental de Santa Cruz.

En la exposición de más de una hora, transmitida en diferido por los servicios oficiales de prensa, Morales dijo que optó por el camino antiimperialista cuando, aún joven, comprendió que “alguna vez Estados Unidos ha planteado hacer desaparecer a Bolivia”.

“Quisieron enfrentarnos, dividirnos y hubo muchos muertos; es ahí que me volví antiimperialista, y si esa es nuestra historia, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas, y sobre todo ahora con los resultados que tenemos en los últimos años?”, justificó Morales.

Morales, líder de los productores bolivianos de coca y en el poder desde 2006, hizo un repaso cargado de anécdotas de sus luchas sindicales y políticas, reflexionando sobre la importancia de medidas capitales de su Gobierno como la nacionalización petrolera de mayo de 2006.

“En el último tiempo, en los 12 años de Gobierno, por los resultados que tenemos me he convencido qué importante había sido no solamente la liberación de carácter social, cultural y político, sino económico. Eso son las nacionalizaciones”, afirmó Morales.

Remarcó que sin la estatización de las actividades económicas principales, Bolivia no habría podido constituirse en el país americano de crecimiento más rápido en la última década, en promedio cuatro por ciento anual, con una drástica reducción de la pobreza.

Morales destacó entre los logros de su Gobierno el aumento del Producto Interno Bruto nominal de 9.000 millones de dólares en 2006 a más de 37.000 millones en 2017, y con una previsión de que llegue por lo menos a 50.000 millones en 2025.

Reconoció, sin embargo, que persisten en Bolivia actitudes heredadas del colonialismo, expresadas en desconfianza e incredulidad ante la magnitud de los cambios que experimenta el empobrecido país de 11 millones de habitantes.

“Cuando algunos hermanos indígenas ven una de las grandes industrias estatales que construimos, piensan que son de extranjeros, o de los privados bolivianos. Es la mentalidad imperialista y colonialista, todavía”, lamentó.

Morales insistió en que los militares deben ser abanderados del principio de que “no sirve la liberación política sin la liberación económica, (porque) no habrá liberación social sin liberación financiera”.

“Por eso, acepten o no acepten, no solamente por nuestros antepasados de tiempos de la guerra de la independencia (del siglo XIX), de tiempos de lucha contra el neoliberalismo, sino también viendo los resultados que logramos en tan poco tiempo, este su hermano va a morir antiimperialista”, añadió.

Según Morales, estos principios ganan más importancia cuando se los aplica en el contexto internacional. (Sputnik)