San José, 10 may (Elpaís.cr).- En virtud de la escasez de sangre tipo O positivo que experimenta el Banco de Sangre del San Juan de Dios, el centro médico hizo un llamado urgente esta semana a todas las personas solidarias para se acerquen a donar.

Según explico la doctora Ana Lucía Valerín, jefa del Banco de Sangre para un óptimo funcionamiento se requieren 30 donantes diarios y están llegando 8, esto pone en riesgo la realización de procedimientos quirúrgicos y médicos complejos, transfusiones en pacientes del Servicio de Hematología entre otros.

La microbióloga explicó que a los pacientes que tienen una cirugía programada se les solicita de 2 a 4 donantes según complejidad del procedimiento, para reponer la sangre que se utilizará, sin embargo no se están presentando. Este no es un requisito obligatorio, pero si es una forma de colaborar con la reserva de sangre.

Según la Caja, es importante resaltar que un mismo donante puede ayudar a tres pacientes diferentes.

Los requisitos para donar son presentar cédula de identidad con fotografía legible, tener entre 18 y 65 años, mantener un peso superior a 50 kilos, no haber ingerido bebidas alcohólicas el día anterior, no tener gripe y haber ingerido un desayuno bajo en grasa, tener buenas condiciones de salud.

El horario de atención habilitado es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m, los viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m y los sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

El Banco de Sangre se ubica fuera del hospital, frente al Servicio de Emergencias sobre el Paseo Colón, en el segundo piso del Edificio Joissar.