PUSC no apoyará al Gobierno con nuevos impuestos sin contención del gasto

San José, 10 May (ElPaís.cr).- La bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le dejó claro este jueves al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que no apoyaran en la Asamblea Legislativa nuevos impuestos hasta que no vean un compromiso real del Ejecutivo por disminuir el gasto público.

El jefe de fracción del PUSC, Erwen Masís, dijo que para su partido es prioridad que el plan fiscal sea aprobado en la Asamblea por lo menos en los primeros seis meses de gestión, pero que sus votos están condicionados con la contención del gasto público de parte del Poder Ejecutivo.

“Nos interesa que empecemos a analizar el alto costo de la vida, nos interesa que se empiece a analizar también la posibilidad de generación de energías solares, energías distribuida, que se revisen las políticas públicas sociales que van dirigidas a las clases más necesitadas y en materia financiera y de la economía del país, que tengamos implementado en todas las instituciones del gobierno, la eficiencia, la austeridad y la disciplina fiscal”, manifestó Masís.

El nuevo Ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, ex candidato presidencial del PUSC, dijo durante la reunión que la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, elaborará y presentará durante este mes un plan de contención del gasto con medidas concretas y viables.

Piza comentó que en Casa Presidencial están claros que este es un tema clave y por eso se están buscando consensos efectivos, ya que Liberación Nacional (PLN) también condicionó sus votos para la reforma fiscal con la contención del gasto público.

Para la fracción del PUSC, esta reunión fue provechosa ya que también se trataron otros temas que para ellos son prioritarios de analizar desde el Poder Legislativo.