Crecen los cierres de carreteras en Nicaragua

Managua, 11 may (Elnuevodiario.com).- Los tranques (cierre de vías) que dieron inicio el jueves en diversos puntos de Nicaragua, incrementaron este viernes 11 de mayo como parte de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril contra el gobierno de Daniel Ortega.

Los tranques fueron instalados en el empalme de Lóvago, en la entrada a Santo Domingo, Chontales y Camoapa, impidiendo la circulación vehicular hacia y desde zonas productivas, como Río San Juan, El Almendro, Nueva Guinea y El Rama.

También se reportan tranques en La Concepción, Monimbó, Catarina, la entrada a Ticuantepe, UNAN Managua, Nagarote y Ciudad Sandino, puntos clave que bloquean el acceso a Managua.

Chontales

En el Empalme de Lovago, en Juigalpa, hay tres retenes: Salida a Managua, ruta a Nueva Guinea, que es la misma hacia Blufields y salida a San Carlos, en la altura del kilómetro 168.

El tranque es efectivo, el acceso al caribe sur está interrumpido, esta ruta es la que va a EL Rama y San Carlos.

Tampoco hay acceso a vehicular a municipios chontaleños como San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, Villa Sandino y Acoyapa.

No hay transporte interurbano colectivo, ni presencia de policías.

Periodistas de El Nuevo Diario han contabilizado aproximadamente 180 camiones, cabezales, es decir, transporte de carga, paralizado sobre la pista.

Wilfredo Zamora, uno de los campesinos que estaba ayer en el tranque de Lóvago, dijo que sus principales demandas son acelerar el inicio del diálogo, que entreguen a los desaparecidos, que enjuicien a quienes mataron a los estudiantes y que haya libertad de expresión.

Rotonda de Ticuantepe

La rotonda de Ticuantepe está bloqueada hacia Veracruz, Ticuantepe, Masaya y Managua.

El retén es realizado por el sector de transportistas en mototaxi, quienes protestan por el alza del combustible.

“Hoy comenzamos y continuaremos en estos plantones hasta que nos den una respuesta”, aseguraron representantes del sector quienes elaborarán y entregaran su demanda a la Alcaldía de Nindirí y esperan que esta la haga llegar al gobierno central.

Largas filas de carros deben esperar 20 minutos para poder circular.

En el tranque hay casi un centenar de protestantes quienes pusieron barandas metálicas e incendiaron llantas sobre la vía.

Los protestantes conversaron con las autoridades policiales y quedaron de acuerdo en que no cerrarán el paso de manera permanente.

Tranque en San Juan de la Concepción

Desde las 6 de la mañana la entrada principal del municipio de San Juan de la Concepción, se encuentra bloqueada por los mismos habitantes, quienes se han dado a la tarea de obstruir el paso, impidiendo el paso vehicular.

Según los protestantes no van a desalojar el lugar, hasta que el gobierno deje de reprimir a los estudiantes, además informaron que si las agresiones continúan por parte de los antimotines o policías se irán a un paro total.

“No hay paso en estos momentos, estamos exigiendo que cese la represión contra los jóvenes de la Upoli y de la UNAN, no queremos más muertes, pedimos que los asesinos se retiren del lugar, aquí vamos a estar hasta que Ortega salga del poder”, dijo Mauricio Figueroa, habitante de San Juan de la Concepción.

Mairena afirmó que sus manifestaciones han sido pacíficas e instó al pueblo de Nicaragua a seguir de esa manera, porque lo que quieren es la paz.

“Esta decisión de los territorios no es solo de los campesinos, porque hay gente de la ciudad y estudiantes preocupados, ya que no se ha dicho quiénes fueron los que mataron a los jóvenes, no han pedido perdón al pueblo y eso tiene incómodos a los nicaragüenses”, agregó Mairena. (Elnuevodiario.com.ni)