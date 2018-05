Hay que votar el 20 de mayo en Venezuela como gesto de rebeldía

Caracas, 12 may (Sputnik).- Los venezolanos que se oponen al presidente Nicolás Maduro, en lugar de quedarse en sus casas deben ir a votar como un gesto de rebeldía el próximo 20 de mayo, dijo el viernes a Sputnik el ex secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba.

“Estamos llamando a votar en rebeldía frente a ese árbitro, en rebeldía frente a esas reglas del juego injustas (…); frente al fraude hay dos maneras de reaccionar o se le enfrenta y se le desafía o uno se rinde antes de combatir; nuestro llamado es a no rendirse, nuestro llamado es a confrontar el fraude y hacerlo con el arma del hombre libre que es el voto”, dijo Torrealba.

El dirigente opositor, que fue apartado en febrero de 2017 de la vocería de la MUD por disputas internas, recordó que en 2015 la oposición ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

En ese entonces, la ciudadanía opositora votó no porque creyera en el presidente Maduro o en el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino para desafiar el “autoritarismo y el fraude”, dijo.

OPOSICIÓN DIVIDIDA

Con base en aquel triunfo, Torrealba pidió a los opositores ir a votar, contraviniendo la decisión de la MUD y del Frente Amplio Venezuela Libre, que exhortan a los ciudadanos a quedarse en sus casas.

Torrealba se dijo respetuoso del llamado a la abstención que hacen esas organizaciones, pero advirtió que el voto es un derecho.

“Es un tema de principios éticos, el derecho al voto no es una concesión, no es un antojo ni un capricho, no es algo que yo hacía antes por inercia y no hago ahora por flojera; el derecho al voto es eso, un derecho, y tiene que ser ejercido y defendido por quienes nos consideramos demócratas”, insistió.

APOYO A FALCÓN

Torrealba, con las elecciones presidenciales en puerta, apostó por reanimar a los sectores que aún están indecisos entre la abstención y el voto.

El dirigente rompió el silencio el 5 de mayo al manifestar su respaldo al candidato Henri Falcón, aspirante a la presidencia que inició su actuación en el oficialismo y luego pasó a la oposición, y es calificado por políticos de ambos bandos como “traidor”.

A quienes aseguran que la candidatura de Falcón busca “legitimar a la dictadura”, en referencia al Gobierno de Maduro, Torrealba replicó que “una dictadura no se puede legitimar de ninguna manera ni con ningún artilugio, porque una dictadura es por definición ilegítima”.

ALIANZA DEMOCRÁTICA

El político venezolano señaló que en cualquiera de los escenarios que se presenten el 20 de mayo, sea reelecto el actual presidente o resulte ganador Falcón, la oposición debe unificarse.

“Se impone forzosamente una reunificación del campo democrático y una alianza del campo democrático con los sectores más racionales del oficialismo”, apuntó.

Además, advirtió, si llegase a ganar Falcón los problemas del país, como la hiperinflación, tampoco desaparecerán de un momento a otro, aunque “habrá una esperanza de cambio”.

Sin embargo, señaló que hay que tener en cuenta que en ese escenario los sectores que respaldan a Maduro pasarían a la oposición y esa sería “una realidad delicada”.

“Hemos visto cuán irresponsables pueden ser ejerciendo el Gobierno, imagínate cuanto más irresponsables pueden ser siendo oposición, eso es muy delicado (…) va a requerir mucho trabajo, mucha madurez y mucha seguridad”, apuntó.

INVITACIÓN “PIRATA”

El 8 de mayo, el presidente Maduro aseguró que de resultar reelecto el próximo 20 de mayo convocará a un diálogo nacional por la paz con todos los sectores del país.

Para Torrealba se trata de una invitación “pirata”, pues el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, declaró que no participaría de otros diálogos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.

El Gobierno y la MUD intentaron en los últimos dos años dos procesos de diálogos, pero ambos fueron suspendidos antes de llegar a un acuerdo, y las partes terminaron acusándose recíprocamente del fracaso.

De esta forma, se llegó a un proceso electoral que se realiza fuera de las fechas habituales, pues, aunque ninguna norma lo establece, las elecciones presidenciales casi siempre se celebran tres meses antes de concluir el período presidencial, pero en este caso, se pautaron siete meses antes de que este termine.

Por ello, quienes llaman a la abstención exigen que el proceso electoral se aplace para el mes de diciembre y con garantías de igualdad de condiciones y transparencia.

El sector que decidió participar se prepara para medirse en las urnas con Maduro, un contrincante que representa 19 años de la Revolución Bolivariana, emprendida por el fallecido presidente Hugo Chávez (1954 – 2013).

Además de Falcón y Maduro se medirán el ex pastor evangélico Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio y Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular 89.

Estos comicios se realizan bajo la advertencia de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, de que desconocerán los resultados.

Mientras, el Gobierno desestima tales amenazas y asegura que posee el sistema electoral más seguro y transparente del mundo. (Sputnik)