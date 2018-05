Keylor Navas muestra en Cannes su trayecto de fe

Cannes (Francia), 13 may (EFE).- El portero del Real Madrid, Keylor Navas, presentó hoy en el mercado del Festival de Cannes la película “Hombre de fe”, que cuenta su vida desde su nacimiento hasta su llegada al club español y que muestra el lado más espiritual de este costarricense.

Una fe que impregna toda su vida, hasta en los aspectos más cotidianos, como comentó hoy el futbolista en un encuentro con los medios.

Estudia la Biblia por las noches, le gusta ver películas con mensajes cristianos, y sabe que tanto Dios como su familia le aman cuando juega bien y cuando no lo hace tan bien.

Un mensaje que quiere transmitir con la película a los niños, pero también a los jóvenes y adultos. “El objetivo primordial no era engrandecer mi imagen, sino que la gente vea que con fe y la ayuda de dios se puede conseguir cualquier objetivo”, explicó Navas.

El jugador se mostró además muy agradecido con sus compañeros de equipo, algunos de los cuales salen en el filme, que le brindaron toda su ayuda para realizarlo.

“Para mí fue muy emocionante ver la ayuda del Real Madrid y de mis compañeros (.. ). Fue una muestra de cariño de todos ellos hacia mí y estoy muy agradecido”, afirmó.

Uno de los que salen es Zinedine Zidane. “Desde que se lo comenté por primera vez, no dudo en decirme que sí, de forma muy grata”, resaltó el costarricense.

Aunque lo más importante para él es que los niños de todo el mundo se den cuenta de que “a través del deporte y de la fe pueden llegar a cumplir sus sueños”.

En su caso, fue al crecer cuando cambió su vida. “Acepté a cristo en mi corazón y mi héroe empezó a ser Jesús, que es el que siempre me motiva, me da la fuerza para seguir adelante y en los momentos más difíciles me da mucha paz y tranquilidad”.

Dirigida por Dinga Haines, la película ya se estrenó en Costa Rica, se lanzará próximamente en España y México y los productores esperan lograr más distribución en este mercado de Cannes. EFE