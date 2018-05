Frente Amplio denunciará a Ministra Edna Camacho ante la Procuraduría de la Ética

Vamos a denunciar a la Ministra Edna Camacho ante la Fiscalía y Procuradoría de la Ética

Vamos a denunciar a la Ministra Edna Camacho ante la Fiscalía y Procuradoría de la Ética. Resulta ser que cerrando el periodo legislativo pasado, apareció un texto sustitutivo del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (20.580), donde se exoneran las ganancias de capital de títulos valores transados en bolsa. Diario Extra anuncia hoy que la principal promotora de esa exoneración fue la Ministra Edna Camacho, cuyo esposo preside Aldesa, firma gestora y fundadora de la Bolsa Nacional Valores S.A.Estamos, de nuevo, ante un aparente caso de conflicto de intereses.

