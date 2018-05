Trump llama “traidores” y “cobardes” a los que filtran información

Washington, 14 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó hoy “traidores” y “cobardes” a los que filtran información desde la Casa Blanca y se comprometió a identificarlos.

Las declaraciones de Trump llegan después de que la semana pasada trascendiera que una asesora de la Casa Blanca hizo burla del estado de salud del senador John McCain, enfermo de cáncer.

“Las llamadas filtraciones que salen de la Casa Blanca son una masiva exageración publicada por los medios de comunicación falsos para hacernos quedar tan mal como sea posible”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

“Dicho eso -continúo- los filtradores son unos traidores y cobardes, ¡y averiguáremos quiénes son!”.

La Casa Blanca se ha negado a condenar los comentarios sobre McCain de la asistente especial para el presidente Kelly Sadler, puesto que se produjeron en una reunión privada que estaba dirigida por Raj Shah, “número dos” de la portavoz, Sarah Sanders.

Según medios locales, en la reunión, los asesores estaban hablando de la negativa de McCain a respaldar a la elegida de Trump para liderar la CIA, Gina Haspel, y en ese momento Sadler dijo: “No importa, se está muriendo de todas formas”.

La Casa Blanca no ha negado los comentarios de Sadler, quien llamó a la familia de McCain para disculparse.

McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y pese a los esfuerzos médicos, no mejora, por lo que él y su entorno se están preparando para su fallecimiento, informó hace un par de semanas The New York Times.

Según el rotativo neoyorquino, el veterano senador no quiere a Trump en su funeral. EFE