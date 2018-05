Pyongyang dice que no está interesado en un diálogo que solo busque la desnuclearización

Tokio, 16 may (Sputnik).- A Pyongyang no le interesa participar en las negociaciones con Washington si no se centran en una mejora de relaciones bilaterales sino solo buscan la desnuclearización de la península de Corea, declaró el primer viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Kim Kye Gwan.

“Si la administración de (presidente estadounidense, Donald) Trump llega a las negociaciones del nivel más alto entre EEUU y Corea del Norte con sincero interés para mejorar las relaciones estadounidense-coreanas, daremos una respuesta positiva”, dijo el primer viceministro de Exteriores citado por la agencia Yonhap.

Sin embargo, advirtió que su país perderá interés al diálogo si no escucha nada excepto de exigencias unilaterales de la desnuclearización.

“No tendremos nada más que hacer sino reconsiderar nuestra participación en las futuras negociaciones del nivel más alto entre Corea del Norte y EEUU”, agregó.

Según la agencia estatal norcoreana KCNA, Pyongyang advirtió el martes que podría cancelar la reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 12 de junio, debido a los ejercicios militares conjuntas de Washington y Seúl.

Yonhap indica también que Pyongyang canceló una reunión de alto nivel con Seúl, prevista para el 16 de mayo.

Se prevé que Trump y Kim se reúnan en Singapur el 12 de junio para dialogar sobre la desnuclearización de la Península Coreana y la normalización de las relaciones. (Sputnik)