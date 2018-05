San José, 15 may (Elpaís.cr).- El Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato Nacional de la Infancia desmintieron los rumores divulgados en las últimas semanas en redes sociales, sobre la existencia de una organización criminal conformada por personas de nacionalidad filipina dedicada a raptar niños.

“En todas las denuncias presentadas la semana pasada en comunidades como Palmares y San Carlos de Alajuela, Nicoya, Pérez Zeledón y Cartago, la Fuerza Pública actuó de inmediato para aprehender y poner a la orden de las autoridades competentes a personas de nacionalidad filipina”, precisó el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto.

Aseguró que, sin embargo, en todos esos casos, las autoridades judiciales descartaron que se tratara de personas vinculadas con el rapto de niños y niñas.

“Además, la Fuerza Pública logró verificar con las autoridades migratorias nacionales que esos extranjeros se encontraban legalmente en el país”, aclaró.

Una de las últimas denuncias fue atendida este lunes en Alajuela y se descartó que fuera una persona de nacionalidad filipina o que estuviera relacionada con el rapto de menores.

“Hacemos un llamado a la calma, así como a abstenerse a repetir informaciones que no han sido confirmadas por fuentes oficiales, divulgadas de modo irresponsable”, indicó el comunicado conjunto del Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato Nacional de la Infancia.

“De igual forma aprovechamos la ocasión para reiterarle a los padres, madres y personas responsables de menores de edad para que sigan tomando medidas preventivas para el cuido de los niñas y niñas”, añade el documento.

Asimismo, se advierte sobre la negligencia, conducta en la que un adulto tiene la posibilidad y responsabilidad de prever situaciones de riesgo, y, aun así, no lo hace, exponiéndolo a daños a su integridad que pueden llevarlo a la muerte.

En el 2017, el PANI recibió 9.776 denuncias por negligencia de salud contra padres que no llevan a citas médicas o no dan medicamentos, 118 por negligencia en educación por niños que no van a la escuela o no cumplen con sus responsabilidades, 1380 por negligencia al dejarlos solos en la casa o a cargo de otras personas menores de 18 años y 216 por abandono.