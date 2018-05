Primer exoplaneta en tránsito identificado con tecnología amateur

Madrid, 18 May (EUROPA PRESS).- Equipos fácilmente disponibles y asequibles han revelado por primera vez un exoplaneta de tipo ‘Júpiter caliente’ en tránsito, en los datos recopilados por un astrónomo aficionado.

Se trata de uno de los candidatos previamente encontrados por el proyecto Kourovka Planet Search (KPS). El exoplaneta, conocido como KPS-1b, orbita una estrella similar al Sol con un período de 40 horas. La masa y el tamaño del exoplaneta KPS-1b están cerca de las características de Júpiter, pero se encuentra muy cerca de su estrella madre. Debido a la proximidad a la estrella, la temperatura de la atmósfera KPS-1b es mucho más alta que la de Júpiter.

El software para analizar datos y buscar candidatos de exoplanetas se desarrolló en la Ural Federal University. Las observaciones posteriores de los candidatos a los exoplanetas se llevaron a cabo en varios observatorios de todo el mundo, incluido el Observatorio Astrofísico Especial de la Academia Rusa de Ciencias. Las observaciones espectrales, que permitieron calcular la masa del exoplaneta, se llevaron a cabo en el Observatorio de Haute-Provence (Francia).

El descubrimiento, reportado en Publications of the Astronomical Society of the Pacific, fue realizado en colaboración con astrónomos de Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Turquía, Portugal, Lituania, Italia y Canadá. La búsqueda de nuevos exoplanetas, así como estudios detallados de planetas extrasolares ya conocidos, permiten a los científicos acercarse a la comprensión de cómo se formó y evolucionó nuestro sistema solar.