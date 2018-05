San José, 18 May (Elpaís.cr).- En el marco del Día Nacional e Internacional contra la Homo- lesbo y Transfobia, la Defensoría de los Habitantes presentó a la comunidad nacional la primera parte de la campaña contra la discriminación solapada que sufren las personas LGBT en el país.

Esta campaña se propone interactuar con el público para que de manera conjunta con las personas que deseen participar se pueda evidenciar y desmontar mensajes discriminatorios por la orientación sexual e identidad de género de las personas, que manejan algunos sectores de población, que no desean aparecer públicamente siendo portadoras de mensajes discriminatorio, por considerarlo incorrecto, pero que en fondo evidencian irrespeto a las diferencias y emiten criterios y mensajes que lastiman la dignidad de las personas pertenecientes a la población y colectivos LGBT.

Para la Defensoría, los mensajes y actos de discriminación y odio afectan y lastiman la vida de las personas, aunque estos se hagan o emitan de manera solapada y expresiones como ”yo tolero a las lesbianas, pero…”, “yo no soy homofóbico, pero…” o “yo respeto siempre y cuando no se metan conmigo”, constituyen algunos ejemplos de discriminación solapada, en donde queda de manifiesto el interés de suavizar un mensaje aunque en el fondo, se discrimina y excluye, pues no se consideran a esas poblaciones como sujetas de derechos, ni en igualdad de condiciones.

“Esto afecta la vida de las personas en todos los espacios, dificulta entre otras cosas, el acceso a los servicios públicos, lo que limita la vivencia plena de los derechos humanos y la inclusión en los procesos de desarrollo, tal y como lo establecen los compromisos asumidos por el país desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por Naciones Unidades, donde se establece que nadie debe quedarse atrás”, aseguró la institución.

“La campaña alcanza desenmascarar la discriminación solapada, como una forma que atenta contra la dignidad humana, aunque se disfrace; pero además resulta particularmente novedosa por su componente interactivo, que permite a quienes nos siguen en redes aportar a este señalamiento, y busca sumar compromisos en la promoción y defensa de los derechos humanos de estas poblaciones”, comentó Juan Manuel Cordero, Defensor de los Habitantes en funciones.

Además de la presentación de videos que se podrán accesar en la página web institucional y en redes sociales, la campaña agregará paulatinamente más historias de discriminación solapada tanto en video, como en imágenes que buscan generar un movimiento en redes para la firma de un compromiso por la igualdad para todas las personas.

Algunos de los mensajes que se compartirán serán interactivos, lo que permitirá a las personas usuarias de redes sociales aportar ideas a este llamado de decirle; “NO a la Discriminación Solapada”.