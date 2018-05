Kenji Fujimori sabe que será expulsado de Congreso de Perú, dice legisladora

Lima, 18 may (Sputnik).- La congresista peruana del grupo “kenjista” Maritza García dijo este viernes que su colega Kenji Fujimori no se defendió ante el pedido de expulsión del parlamento porque sabe que la decisión está tomada, informó la prensa local.

“Kenji Fujimori no se defendió y no se defenderá (del pedido de expulsión) porque sabe perfectamente que la decisión, escuchándolos o no (a los parlamentarios), está tomada”, indicó García al medio RPP.

García, quien conforma un bloque parlamentario con Kenji a la cabeza, calificó la iniciativa de expulsar al excongresista del opositor Fuerza Popular (derecha) como “revanchismo político”.

Keni Fujimori era miembro de Fuerza Popular (fujimorismo), partido con mayoría parlamentaria que tiene a su hermana, Keiko Fujimori, como lideresa.

A fines de 2017, Kenji decidió apartarse de esa fuerza política junto a 10 congresistas y formaron un bloque parlamentario favorable al entonces presidente, Pedro Pablo Kuvzynski (2016-2018), enemigo político del fujimorismo.

El bloque “kenjista” impidió, a través de sus votos, que no prosperase el primer pedido de destitución impulsado en diciembre pasado, principalmente por Fuerza Popular, contra Kuczynski en el Congreso por presuntos actos de corrupción.

Fuerza Popular y otras agrupaciones de oposición realizaron un segundo pedido de destitución contra Kuczynski en marzo de este año.

Kenji y su bloque parlamentario estaban en contra de este segundo pedido.

El 20 de marzo pasado, el congresista fujimorista Moisés Mamani difundió unos videos donde se apreciaba a Kenji y otros parlamentarios de su bloque tratando, presuntamente, de comprar votos congresales de opositores para evitar la destitución de Kuczynski.

La difusión de estos videos provocó que Kuczysnki renunciara a la presidencia el 21 de marzo, lo que resultó en la desintegración parcial del bloque “kenjista”.

Luego de los escándalos de los videos, el Congreso planteó el desafuero de Kenji y los otros dos congresistas de su bloque implicados en los supuestos intentos de soborno registrados en las filmaciones.

El jueves, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que cuenta con mayoría de Fuerza Popular, aprobó dar luz verde a la acusación contra Kenji Fujimori y los otros dos congresistas, dando inicio a un proceso de expulsión del Parlamento que se decidirá en los próximos meses. (Sputnik)