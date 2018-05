El shnit abre convocatoria para Competencia Internacional y MADE IN COSTA RICA 2018

San José, 19 Mayo (Elpaís.cr).- El shnit Worldwide Shortfilmfestival abrió la convocatoria para la edición de este 2018 que se realizará del 17 al 21 de octubre en el Cine Magaly y otras locaciones en San José.

La Comunidad Audiovisual deleFOCO invitó a participar a todos los y las directoras y productoras centroamericanas interesadas en exhibir su cortometraje en una plataforma internacional, así como a los y las cineastas nacionales que se quieran presentar ante miles de costarricenses.

El shnit Worldwide Shortfilmfestival es una fiesta cinematográfica que presenta los mejores cortometrajes en una competencia internacional de forma simultánea en 8 ciudades del mundo. El festival nació hace 16 años y cuenta con una audiencia global que lo ha posicionado como una ventana a diferentes realidades culturales, a partir de cortometrajes de gran valor narrativo y estético.

Además de la sede en San José, el evento se presentará de forma simultánea en Berna (Suiza), Bangkok (Tailandia), Buenos Aires (Argentina), Cairo (Egipto), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Tokyo (Japón) y Moscú (Rusia). Es decir, los cortos que participan en la competencia principal darán una vuelta alrededor del mundo.

Por otro lado, cada ciudad tiene una sección local donde se exhiben los cortometrajes de su país, en este caso el MADE IN COSTA RICA. Los cortometrajes pueden ser parte tanto de la competencia oficial como de la local, estas categorías no son excluyentes.

Premios para las distintas secciones competitivas

Competencia internacional: Presenta una combinación de todos los cortometrajes internacionales en competencia. Además, cuenta con premios que suman US$ 20.000 en 5 diferentes categorías.

shnit TRIBUTE AWARDS: Premios entregados a los mejores cortos del festival:

● Cortos menores a 10 minutos. US $ 5,000

● Cortos menores a 20 minutos. US $ 5,000

● Cortos menores a 40 minutos. US $ 5,000

shnit AUDIENCE AWARD: Premio del público a nivel mundial con votaciones de los diferentes playgrounds y cinemas. US $ 5,000

MADE IN COSTA RICA: Competencia nacional

Esta ventana para el desarrollo del cine y la producción audiovisual costarricense reúne cada vez más asistentes, productores, realizadores y público general que comparten la pasión por las historias cortas.

La participación en MADE IN COSTA RICA no tiene costo y automáticamente califica para ser elegido en la competencia internacional.

Para la selección de los cortos del festival, habrá un panel conformado por profesionales en el tema, que realizarán un meticuloso proceso de selección. También habrá un premio del público para el cual todos los asistentes del festival votarán después de cada función.

Premio del jurado: Seleccionado por 3 representantes de la industria de cine local. Al ganador o ganadora se le otorgarán servicios audiovisuales y alquiler de equipo de cámara e iluminación para la realización de un próximo cortometraje.

Premio del público: Seleccionado por votaciones de la audiencia durante las proyecciones.

Para inscribirse, el festival acepta todo tipo de cortometrajes (ficción, animación y documental). La única limitación es que la duración máxima debe ser de 40 minutos incluyendo créditos.

La fecha límite es el 1 de junio. Aquellos que sean seleccionados se darán a conocer en el sitio web shnit.org y en el micrositio de Costa Rica.