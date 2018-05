De origen humilde, el nuevo cardenal boliviano ve “increíble” su nombramiento

La Paz, 20 may (EFE).- El obispo boliviano Toribio Ticona Porco, de orígenes muy humildes, consideró hoy “increíble” su nombramiento como cardenal y pidió a sus compatriotas recibir la noticia con unidad para trabajar por el bienestar del país.

“Todavía no puedo creer, (es) increíble. Nunca he aspirado, yo son un obispo de los más humildes, hijo de un minero, campesino, sencillo, pero así son los designios de Dios y ya no puedo rechazar, tengo que aceptar”, dijo Ticona, de 81 años, en declaraciones a la radio católica Fides.

El prelado emérito de la diócesis de Corocoro, en el oeste de Bolivia, agradeció “al Dios de la vida y de la historia por este nombramiento” y pidió a sus “hermanos bolivianos campesinos, mineros y pueblo en general” que este sea “un momento de reflexión” para poder unirse y trabajar por su “querida tierra”.

El papa Francisco anunció hoy la creación de catorce nuevos cardenales, incluido Toribio Ticona.

Francisco distinguirá con la púrpura a Ticona y a otros dos prelados que también son mayores de 80 años y que no serían electores en un hipotético cónclave para elegir papa, por “su servicio a la Iglesia”.

Ticona será el tercer cardenal que tendrá Bolivia y el segundo nacido en este país.

El primer cardenal de Bolivia fue José Clemente Maurer, religioso alemán naturalizado boliviano, fallecido en 1990, y el segundo fue el boliviano Julio Terrazas, quien murió en 2015.

Ticona nació en la región andina de Potosí el 25 de abril de 1937 y se ordenó sacerdote en 1967.

Fue nombrado obispo titular de Timici y auxiliar de la diócesis de Potosí en 1986 y en 1992 fue trasladado a la Prelatura de Coro Coro, en el departamento de La Paz.

Se retiró en 2012, pero continuó al servicio de la Iglesia católica en otras misiones que le encomendaron.

Con motivo de su nombramiento como cardenal, la Iglesia católica boliviana difundió un discurso pronunciado por Ticona en 2016 durante una asamblea de obispos, en el que el prelado recordó sus orígenes humildes y los diversos oficios que desempeñó en su vida.

“He trabajado de lustrabotas, he revendido periódicos, he sido minero y ahora obispo. Estoy muy agradecido con Dios, no espero más de la vida, solo que él me acoja cuando llegue el momento”, dijo entonces el religioso.

También recordó que fue alcalde de la localidad minera de Chacarilla durante 14 años y que, siendo sacerdote, fue detenido en una ocasión “por defender la causa de los pobres”.

Ticona dijo hoy a Fides que conoció al papa Francisco cuando aún era cardenal y él era parte de la Pastoral de los Migrantes en Buenos Aires.

Los catorce prelados nombrados por el papa recibirán la púrpura el próximo 29 de junio, cuando tendrá lugar el quinto consistorio de ordenación de cardenales del pontificado de Bergoglio. EFE