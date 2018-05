Vargas Lleras descalifica preguntas de periodista e incendia redes sociales

Bogotá, 21 may (EFE).- El candidato a la Presidencia de Colombia Germán Vargas Lleras descalificó hoy las preguntas de una periodista y las tachó de “chimbas”, una palabra coloquial para decir “flojas” o “de mala calidad”, lo que incendió las redes sociales con bromas, opiniones y burlas.

Vargas Lleras respondió “qué preguntas tan chimbas” a la periodista Yolanda Ruiz en una entrevista con RCN radio cuando ésta le preguntó por asuntos de carácter personal, y la frase del candidato ya se ha convertido en tendencia en Twitter.

La periodista, quien inquirió si el político era un “hombre que llora” y le instó a recordar el “momento más feliz” de su vida, defendió que este tipo de preguntas sirven para “conocer un poco la personalidad” de los presidenciables.

La polémica por el desaire del político, quien no se caracteriza por su carisma ni buenas formas, ha sido tal que la cuenta de Twitter del movimiento que representa, Mejor Vargas Lleras, ha tuiteado lo siguiente: “No estamos eligiendo a miss simpatía, estamos en la tarea de buscar al mejor presidente”.

El propio candidato lamentó la “interpretación negativa” de sus palabras y en un video colgado en la red social valoró que las preguntas personales eran “poco relevantes” porque los electores quieren saber de soluciones a sus problemas.

“No si lloramos o no lloramos, no si tenemos buen temperamento o mal temperamento, no si estamos enamorados o no enamorados”, apuntó.

“Yo creo que faltando seis días para las elecciones lo que millones de colombianos quieren saber es qué va a hacer el próximo presidente para poner a crecer la economía, para generar más empleo, cómo se va a lidiar el problema con Nicaragua, qué vamos a hacer con (Nicolás) Maduro, qué vamos a hacer con la inseguridad en las ciudades, qué vamos a hacer para que millones de colombianos puedan tener una vivienda propia”, manifestó.

La polémica ha saltado a la arena política y varios usuarios de Twitter han usado la frase para criticar a los candidatos a la Presidencia o algunos aspectos de Colombia, como su infraestructura vial, la situación del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de la FARC o la inseguridad ciudadana.

El senador Roy Barreras, del Partido de la U, que apoya a Vargas Lleras se sumó a las chanzas y preguntó si uno de sus rivales, el izquierdista Gustavo Petro, “¿está Maduro para gobernar?”, mientras que el también senador Carlos Galán, del mismo partido que Vargas Lleras, se la hizo a Iván Duque, líder de las encuestas.

“Doctor Duque: ¿si gana va a gobernar usted o el expresidente Uribe?”, le preguntó.

El representante a la Cámara Alirio Muñoz fue una de las voces que criticó al candidato por la respuesta: “Parece que una constante de Vargas Lleras es el maltrato, la grosería, el irrespeto por la mujer”.

Vargas Lleras está en cuarto lugar en las encuestas, posición que algunos analistas le atribuyen justamente a sus malos modales y falta de carisma.

Ayer protagonizó otra polémica al afirmar en su cierre de campaña en Bogotá que “duélale a quien le duela”, pasará “a segunda vuelta” y “será presidente”, una aseveración que muchos tacharon de arrogante.

Su imagen está salpicada por otras salidas de tono: en diciembre de 2016 le propinó un coscorrón a uno de sus escoltas, lo que indignó a la opinión pública, y en 2014 insultó en medio de un mitin a uno de los asistentes, que lo había interrumpido para criticarlo.

Esta es la segunda vez que Vargas Lleras busca la Presidencia, después de hacerlo en las elecciones de 2010, donde quedó en tercer lugar. EFE