Abstención en comicios venezolanos no es un triunfo opositor, dice constituyente

Caracas, 22 may (Sputnik).- La abstención del 54 por ciento de los habilitados para votar en las elecciones del domingo en Venezuela no se puede atribuir como triunfo a la oposición que convocó a no sufragar, dijo a Sputnik el constituyente Alberto Aranguibel.

“No es significativa, ni es una abstención que pueda ser atribuible a ese sector; la oposición estuvo dividida en varios sectores, entre quienes respaldaban esa tesis obligada de la abstención, y estuvo también un sector apoyando a un candidato como Henri Falcón”, dijo Aranguibel, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas.

En las elecciones presidenciales y de consejos legislativos celebradas el domingo, 54 por ciento de los más de 20 millones de habilitados para votar no concurrieron a las urnas.

Ese porcentaje es el más elevado en la historia electoral de este país, al menos desde 1958.

Pero el constituyente alegó que este proceso no puede compararse con ninguno de los realizados desde 1958, pues las condiciones son muy distintas.

“Las condiciones en las que se está llevando a cabo este proceso electoral son completamente inusuales, referidas todas las condiciones a la búsqueda de tratar desmontar precisamente la legitimidad de la democracia venezolana”, añadió.

Aranguibel hizo referencia a la “guerra económica” y “guerra no convencional” que se libra, a su juicio, contra el Gobierno de Venezuela por parte de potencias extranjeras que buscan derrocarlo.

Maduro, luego que le entregaron las credenciales como jefe de Estado reelecto, se quejó de que “he sido el presidente más agredido de la historia de Venezuela”.

Y eso, cree Aranguibel, tuvo un gran peso en los comicios del pasado domingo.

DIVISIÓN OPOSITORA

El oficialista se aventuró a calcular que 20 por ciento de la abstención puede atribuirse a los llamados opositores, lo que consideró una derrota frente a las candidaturas presidenciales del político Henri Falcón y del pastor evangélico Javier Bertucci y “mucho más frente al avasallante triunfo del presidente Nicolás Maduro”.

Maduro consiguió 67,8 por ciento de los votos, Falcón 20,9 por ciento y Bertucci 10 por ciento.

La reelección de Maduro derrotó la línea política “imperialista”, que iba más allá de la abstención, pues el llamado era a la suspensión de los comicios, dijo el constituyente.

Aranguibel, quien también es periodista, aseguró que el llamado a la abstención de la oposición no correspondió a una decisión política de ese sector, sino a un “callejón sin salida” al que tuvo que recurrir ante la falta de liderazgo en su propia militancia.

La Unión Europea sostuvo el martes que los comicios no cumplieron con los principios básicos de un proceso electoral democrático creíble y que estudia medidas adecuadas en respuesta.

La Casa Blanca emitió el lunes una orden ejecutiva que impide la venta de activos públicos venezolanos y prohíbe a personas físicas y jurídicas de EEUU cualquier tipo de transacción con deuda emitida por Venezuela. (Sputnik)