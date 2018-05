Rusia, Francia y Alemania buscan cooperar tras salida de EEUU del pacto nuclear

Moscú, 22 may (Sputnik).- Los Gobiernos de Rusia, Francia y Alemania coinciden en que la colaboración es la vía para atenuar el impacto del retiro de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según el funcionario, Moscú, París y Berlín “comprenden la necesidad de una labor conjunta para minimizar las consecuencias negativas provocadas por la salida de Washington del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)”.

En ese sentido, el exministro de Exteriores de Francia Dominique de Villepin llamó al presidente de su país, Emmanuel Macron, a unificar esfuerzos con Rusia y Alemania.

En un programa del canal BFMTV, De Villepin remarcó que Francia “ya no puede considerarse un aliado de EEUU” tras su salida del acuerdo nuclear.

El excanciller galo catalogó de “brutal” y “dictatorial” la decisión de la Casa Blanca.

De Villepin considera que su país podría crear un G4 con Alemania, Rusia y China, un nuevo cuarteto que permita “reequilibrar nuestra diplomacia”.

Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia subrayaron que con esta iniciativa Washington socava la no proliferación.

“Esta decisión es un golpe muy fuerte contra la no proliferación nuclear,” dijo el embajador ruso ante las organizaciones internacionales en Viena, Mijaíl Uliánov.

El diplomático agregó que la iniciativa constituye también un ataque contra la Carta de la ONU.

Uliánov advirtió además que la decisión de Washington repercutirá inevitablemente en el diálogo con Pyongyang sobre la desnuclearización de la península de Corea.

El embajador cuestionó también las condiciones que impone la Casa Blanca para negociar con Irán.

El lunes el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó 12 exigencias a Teherán.

En concreto, Pompeo instó a Irán a cambiar su política en Oriente Medio, suspender el desarrollo de misiles balísticos, otorgar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) un acceso ilimitado a sus instalaciones, entre otras condiciones.

“Uno de los derechos fundamentales (de Irán) es el derecho al uso pacífico de la energía nuclear, Irán cuenta con este derecho y es imposible negarlo”, remarcó Uliánov.

El diplomático ruso constató también que el OIEA ya dispone de acceso sin precedentes a las instalaciones iraníes.

“Lamentablemente vemos que el secretario de Estado no sabe que ese acceso sin precedentes ya fue otorgado en base a un protocolo adicional, allí no hay limitación alguna”, indicó el embajador.

Según Uliánov, “conforme al acuerdo los inspectores pueden visitar cualquier instalación en Irán que despierte sospechas con el único objetivo de confirmar que no hay materiales nucleares no declarados o equipamiento nuclear no declarado”.

“Esto no excluye las visitas incluso a las instituciones militares”, puntualizó.

El diplomático tachó de incoherente la política norteamericana respecto a Irán.

“Este tipo de declaraciones indica que la política estadounidense respecto a Irán en este caso se basa en el desconocimiento de lo elemental”, indicó.

Uliánov dijo también que Washington no tiene fundamento legal para exir la salida de los iraníes de Siria.

“No entiendo qué pinta aquí EEUU, está lejos allende los mares, no existe ninguna base jurídica para presentar este tipo de exigencias”, concluyó.

SALVAR EL PACTO NUCLEAR

En este contexto, más de 180 intelectuales, entre ellos el estadounidense Noam Chomsky, el esloveno Slavoj Zizek y el iraní Mani Haghighi, han firmado una carta pública en la que instan a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, a defender el acuerdo nuclear con Irán.

“Para cada uno de nosotros, comprometidos como estamos con promover la paz a través del diálogo razonable y el entendimiento mutuo, es de importancia inestimable preservar la integridad y la viabilidad del PAIC”, dice la carta que está abierta para las firmas desde el 14 de mayo.

El texto agrega que “la confianza en la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU y la comunidad internacional en general está en juego, al igual que su credibilidad para hacer frente a muchos de los enormes desafíos que se avecinan en los próximos años” .

Los intelectuales señalan que “el pueblo iraní respaldó la paz y la diplomacia” y que “ahora es responsabilidad de la comunidad internacional demostrar que tomó la decisión correcta y que las promesas hechas serán cumplidas de manera efectiva”.

“El fracaso no es una opción, el camino alternativo es simplemente demasiado costoso, no solo para la generación actual, sino también para la posteridad”, concluye la carta.

El 8 de mayo pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la salida unilateral de su país del pacto nuclear con Irán.

El documento pactado en 2015 entre el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) y Teherán establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. (Sputnik)