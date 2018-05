Luis Guillermo Solís operado de cadera con éxito

San José, 24 may (Elpais.cr).- El ex presidente de la República, Luis Guillermo Solís, fue operado de un reemplazo de cadera de manera exitosa, según lo confirmó la ex Primera Dama, Mercedes Peñas.

“El dia de hoy, en horas de la mañana, Luis fue operado de reemplazo total de la cadera derecha. La operación fue exitosa y ahora se encuentra en recuperación”.

“Nuestra familia les agradece a todas las personas que nos han enviado sus muestras de cariño para su pronta recuperación”, agregó Peñas.

El mandatario confirmó que se realizaría el reemplazo de cadera poco antes de finalizar su mandato, en abril anterior, por una molestia que lo tenía “cojeando un poco”, según sus propias palabras.

Solís fue operado en el Hospital Calderón Guardia.