Bale: “Es el mejor gol que he marcado nunca”

El galés, autor de un doblete, dijo, además, que estaba “decepcionado por no haber sido titular”, pero que su intención al salir desde el banquillo era “tener un impacto positivo” y lo tuvo.

“Estoy muy decepcionado por no haber sido titular esta noche, ya que creo que lo merecía. El entrenador toma esas decisiones y hay que respetarlo. En cuanto supe que iba a salir lo único que quería era tener un impacto positivo”, declaró Bale tras el encuentro en la cadena BT Sport.

“Es el mejor gol que he marcado nunca. No hay un momento ni un partido más grande para conseguirlo que una final de la Liga de Campeones”, prosiguió.

“Este es un deporte de equipo, y juegan más de once futbolistas. Quería tener un impacto positivo y lo he tenido. Es cierto que las cosas no nos han ido bien en la liga y que eso ha sido decepcionante, pero hemos ganado la Champions League, por lo que se puede decir que ha sido una gran temporada”, apuntó el británico. EFE