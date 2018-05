Los irresponsables deben pagar por sus actos y omisiones

Columna Poliédrica

La responsabilidad personal, penal y civil, en la administración pública es inexistente. A nadie que cometa un error que le cuesta al país miles o millones de dólares, le cobran absolutamente nada; en otras palabras, usted puede hacer las peores torpezas o cometer yerros de la más diversas formas y no pasa nada.

La más reciente información al respecto es que un puente de la “nueva” vía a San Carlos, ya no sirve porque fue construido en una falla geológica. No soy ingeniero y tampoco quiero hacerlo, pero para hacer una casa de interés social es necesario hacer un estudio de suelo para determinar si es posible construir o no; estamos hablando que cuestiones básicas que cualquier persona sabe y, con mucho más razón, “ingenieros” que se dedican a estas cosas.

Otra noticia que causó asombró fue la información en relación con el premio que le otorgaron al hermano de la ex-ministra de cartera de deportes. Por un lado se ha dicho que la ley que establecía el premio de la discordia estaba mal hecha, es decir, que se trataba de un adefesio jurídico; y por otro lado se manifestó que el procurador encargado del caso en los tribunales de justicia, tramitó incorrectamente el escrito para impugnar lo que se había resuelto en relación con el dichoso premio. En ambos casos en que se señalan errores: si te vi no me acuerdo. Como si no hubiera pasado nada.

Todavía seguimos esperando que se nos informe sobre qué pasó con lo del cemento chino, con lo ocurrido en la trocha fronteriza y con una serie de casos en que se ha alegado errores de las personas encargadas y responsables de los procesos burocráticos. No puede ser que si un funcionario público deja de hacer lo que le corresponde, esa persona no se haga responsable de sus acciones u omisiones; no puede ser que no haya responsabilidad patrimonial por parte del empleado público o que esa responsabilidad no se haga valer por parte de la administración pública.

Una vez escuche a don José Figueres Ferrer decir que don Ricardo y don Cleto hicieron al país más jurídico y que en la segunda mitad del siglo XX, el país no solo continuó haciéndose más jurídico sino que fue más social. Pues bien, en estos ya casi veinte años de la primera mitad del siglo XXI lo que tenemos es un país exageradamente jurídico; dicho de otra manera, estamos envueltos en una maraña legal que no nos permite ver con claridad y de ello se han aprovechado personas que utilizan esta realidad para hacer sus negocios y para evadir la responsabilidad que les corresponde.

Nadie está planteando aquí que debemos irnos al otro extremo y eliminar una serie de leyes que se han creado para, supuestamente, controlar y castigar a los que se han dedicado usufructuar del erario público. Lo que estamos diciendo es que deberíamos hacer las cosas de manera más sencilla, dando más flexibilidad a la administración pública y a la de justicia para que pueda llamar a cuentas a las personas que incurren en el tipo de conductas que venimos señalando.

Lo que hemos visto hasta hoy es que los controles y los controladores no están haciendo bien su trabajo. O revisamos y hacemos las correcciones necesarias, o los costarricenses seguiremos pagando la ineptitud de personas que no hacen bien su trabajo, ya sea por incapacidad o porque le interesa aparecer como inepto porque el objetivo de la ineptitud es otro.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com