Día de la Madre, marchas, protestas, represión, bala y heridos en Nicaragua

Managua, 30 may (ElNuevoDiario).- La marcha de las Madres de Abril en Managua terminó hoy con un ataque a balazos, en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Centroamericana, dejando varios muertos y heridas de gravedad, incluidos algunos con tiros en la cabeza.

La manifestación de las Madres de Abril se organizó en ocasión del Día de las Madres en Nicaragua, y comenzó en en la rotonda Jean Paul Genie, para terminar en la UCA. Al finalizar la tarde, sin embargo, desde el sector de la UNI los manifestantes sufrieron un ataque a balazos.

La Cruz Roja confirmó a El Nuevo Diario que ha movilizado cinco ambulancias al sector, para prestar los primeros auxilios..

La “madre de todas las marchas”, minuto a minuto

7:33 pm Personal del hospital Vivian Pellas indica que han recibido a 22 personas con heridas de bala, incluidos dos en estado grave, de identidad desconocida y quienes son operados. Otra persona permanece grave en la sala de emergencias, pero no ha pasado a cirugía.

7:12 pm Fuentes indican que hay al menos tres personas muertas y diez con balazos en la cabeza. Las autoridades no han emitido un informe oficial.

7:06 pm La Cruz Roja informa a El Nuevo Diario que hasta esta hora habían atendido a a nueve personas, a quienes trasladaron a los hospitales: ocho al Vivian Pellas y una a un hospital de referencianacional.

6:50 pm Varios carros son quemados en el sector que cubre la UCA, UNI y la rotonda Rubén Darío o de Metrocentro.

6:44 pm Instalan barricadas más barricadas sobre la pista a Tiscapa, como medida de resguardo ante posibles nuevos ataques.

– Un vehículo quemado esta noche en Managua. Eliud Garmendia/END – – Un vehículo quemado esta noche en Managua. Eliud Garmendia/END –

6:34 pm La catedral de Managua es usada como un centro de atención para los heridos tras la marcha de las Madres de Abril.

6:30 pm Se confirma la quema del edificio de Caruna, una cooperativa de préstamos que tiene una de sus sucursales en el sector de la UNI. También hay vehículos quemados.

6:28 pm Monseñor Silvio Báez afirma en su cuenta de Twitter que miles de personas están dentro de la UCA, refugiados. Báez indica que el rector de la UCA, José Idiáquez es quien le confirmó de la situación.

6:20 pm Medios oficialistas indican que hay al menos dos muertos tras el ataque ocurrido hoy en el sector de la UNI.

6:15 pm Se confirma que queman las instalaciones de la Radio Ya, que están en las inmediaciones de la UCA y la UNI.

– Un herido es trasladado de emergencia a un hospital. Omar García/END – – Un herido es trasladado de emergencia a un hospital. Omar García/END –

6:05 pm La Cruz Roja confirma a El Nuevo Diario que han movilizado cinco ambulancias al sector de la UNI, donde esta tarde hubo un ataque armado.

6:04 pm AmCham publica en su cuenta oficial de Twitter: “No más palabras bonitas. Alto a la represión. Basta ya”.

6:02 pm Testigos reportan que una persona recibió un disparo en la cabeza y ha sido trasladada a un hospital.

5:58 pm Cientos de personas se han refugiado en el centro comercial Metrocentro, tras los ataques que continúan luego de la marcha de las Madres de Abril.

5:54 pm De los semáforos de la UCA hacia el estadio de beisbol Dennis Martínez, hay decenas de personas y ambos grupos son divididos por una barricada situada en el sector de la UNI. Algunos de los que permanecen en la zona aseguran que hay heridos de bala.

– Una ambulancia traslada a un herido. Omar García/END – – Una ambulancia traslada a un herido. Omar García/END –

5:47 pm En el sector de la UNI permanece un grupo de manifestantes, para repeler el ataque que han sufrido las personas que asistieorn a la marcha de las Madres de Abril.

5:43 pm El canal 100% Noticias denuncian que su edificio sufre un ataque y acusan a la Juventud Sandinista de los hechos. Ese medio de comunicación divulgó imágenes de personas que tiraron piedras a su edificio. Algunos llevaban banderas del FSLN. La periodista Lucía Pineda Ubau sostuvo que en contra de las instalaciones usaron armas de fuego.

5:40 pm Algunas tiendas del centro comercial Metrocentro empiezan a cerrar en vista del enfrentamiento.

5:34 pm Una mujer llora la aparente muerte de su hijo, de nombre Jorge Castro.

5:30 pm Hay detonaciones y enfrentamientos en el sector de la UNI. Algunas personas afirman que hay disparos con armas de fuego.

5 pm En el sector de la UNI se siguen levantando barricadas. Hay madres que respaldan a sus hijos y dicen no temer un ataque. Los heridos han sido trasladados en motos. En el sector de la UNI se escuchan detonaciones.

4:50 pm Los manifestantes empiezan a abandonar el sector de la UCA y buscan la carretera a Masaya, ante el nerviosismo de sufrir un ataque.

– Un herido recibe atención en el sector de la UCA. Noelia Gutiérrez/END – – Un herido recibe atención en el sector de la UCA. Noelia Gutiérrez/END –

4:40 pm Las autoridades de la UCA han abierto los portones para permitir el ingreso de los manifestantes. Por la zona de la UNI los manifestantes han puesto una barricada para evitar cualquier ataque desde el estadio de béisbol Dennis Martínez. Se reporta un enfrentamiento pero no está claro cuál es el resultado.

4:35 pm Se confirma que en el sector del Paseo Tsicapa los manifestantes corren, temerosos de un ataque. En el sector hay unos 20 mototrizados a quienes las personas identifican como parte de las turbas.

4:20 pm Las personas que han llegado a la UCA empiezan a correr ante el temor de que se produzca un ataque. En la zona los manifestantes están muy nerviosos.

3:50 pm Imágenes aéreas muestran la envergadura de la marcha de las Madres de Abril: Miles de personas han acompañado en su luto a las mujeres que han perdido a sus hijos en las protestas de Nicaragua. Esta gigantesca manifestación se anunció el pasado 24 de mayo.

3:34 pm Una multitud cubre toda la carretera a Masaya, con dirección a la UCA. Quienes hacen uso de la palabra exigen justicia para los asesinados en las protestas de Nicaragua.

3:24 pm: Primera parte de la marcha llega a la rotonda Rubén Darío, mientras miles de personas continúan avanzando desde la rotonda Jean paul Genie.

3:16 pm: Caravana de motorizados encabezan marcha de las Madres de abril, luego avanzan integrantes de los movimientos estudiantiles y el movimiento de Madres de abril.

3:10 pm: Miles de ciudadanos avanzan por las inmediaciones del Colegio Teresiano, en carretera a Masaya, mientras hay personas que aún se encuentran en la rotonda Jean Paul Genie

3:00 pm: Caravana proveniente del norte del país ingresa por la pista Solidaridad. La poblacion saluda a la enorme marcha azul y blanco que se mueve hacia carretera a Masaya.

2:56 pm El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, dijo a medios oficialistas que la víctima del enfrentamiento en La Trinidad responde al nombre de Jairo Osorio, y agrega que hay al menos 22 heridos, entre ellos uno con impacto de bala en la cabeza.

2:55 pm: Marcha de las Madres de Abril avanza en dirección a la rotonda Rubén Darío, donde espera un grupo de personas para sumarse al recorrido.

2:50 pm: La caravana de campesinos que se dirige hacia la rotonda Centroamérica avanza sobre la pista solidaridad.

2:40 pm: Muchas personas continúan sumándose a la marcha, misma que ya cubre desde la rotonda Centroamérica hasta la rotonda Jean Paul Genie

2:20 pm: Las madres que encabezan la marcha piden un regalo único; “Justicia para las víctimas”, “Cárcel para los asesinos”.

2:05 pm Empieza a llegar a Managua la caravana de campesinos que acompañará la marcha de las Madres de Abril.

– Caravana proveniente del norte del país se dirige a carretera a Masaya. Foto: rafael Lara/END – – Caravana proveniente del norte del país se dirige a carretera a Masaya. Foto: rafael Lara/END –

2:00 pm Comienza la marcha de las Madres de Abril. Las mujeres van vestidas de negro y quienes acompañan gritan “Justicia” o “Eran estudiantes, no eran delincuentes”.

Las personas también llevan la bandera de Nicaragua. Como se había solicitado, en esta manifestación no hay uso de vuvuzelas, como una forma de respeto a las personas que han muerto.

154 pm Un grupo de simpatizantes sandinistas se moviliza por el sector del parque Las Madres y van hacia la avenida de Bolívar a Chávez, donde hay un acto del FSLN.

1:30 pm Se estima que son siete los heridos en La Trinidad. Tras el incidente, solo logró pasar parte de la caravana de vehículos que iba de Nueva Segovia a Managua.

12:50 pm Alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela confirma a medios oficialistas que en La Trinidad hubo un enfrentamiento y que hay heridos por armas de fuego.

Desde temprano los campesinos que iban a Managua a participar en la marcha convocada por las Madres de Abril denunciaron que había tranques para impedirles su movilización.

La versión de Valenzuela, del gobernante FSLN, es que hay “varios heridos” entre los sandinistas que iban a Managua a una concentración oficialista.

Los campesinos, por su parte, afirman que son ellos quienes sufrieron un ataque cuando iban a la capital a la marcha delas Madres de Abril.

11:00 a.m. Inicia una concentración de autobuses de transporte colectivo en la Plaza La Biblia.

10:34 am Se ponchan las llantas de al menos cuatro camiones en los cuales se movilizan los campesinos desde Chontales. Nemesio Mejía, uno de los protestantes, dijo que les tiraron miguelitos sobre la carretera para dañar las llantas. “Ni aun así no nos vamos a detener. No llevamos prisa. Allá nos vamos a quedar”, aseguró Mejia. Segun él, entre Chontales, Boaco, Zelaya Central y Río San Juan van 25 vehículos, entre camiones y buses.

Los campesinos se mantienen en el empalme de Boaco, reparando las llantas ponchadas y a la vez esperando a los campesinos de Boaco.

10:30 a.m. Jóvenes autoconvocados preparan en Managua un mural para que los manifestantes escriban mensajes para las Madres de Abril, cerca de la Universidad Centroamericana (UCA), donde culminará la marcha prevista para hoy en la tarde.

– Hay venta de camisetas en el sector de Metrocentro. Nayira Valenzuela/END – – Hay venta de camisetas en el sector de Metrocentro. Nayira Valenzuela/END –

10:29 am: Un nuevo tranque ha sido instalado en el poblado El Naranjo, ubicado en la vía Siuna – Waslala, y donde también se mantiene el paro en la comunidad de Puerto Viejo. Esta es la vía alterna que usaba el transporte de carga y pasajeros desde Managua al Caribe Norte.

10:28 am Los campesinos pasan por Juigalpa, Chontales, rumbo a Managua, para participar en la marcha. Los manifestantes se trasladan en seis camiones y buses.

10:00 a.m. Agentes policiales custodian el perímetro de la zona donde se realizará la marcha gubernamental, que abarca desde la Avenida Bolívar hasta las instalaciones del Ministerio de Gobernación y cerca del antiguo Hospital Militar.

Además, el gobierno ordenó instalar pantallas y tarimas en las rotondas Güegüense y El Periodista, para actividades oficialistas.

9:30 am Vendedores de camisetas alusivas a las protestas se colocan en el sector de Metrocentro y rotoda Jean Paul Genie.

– El mercado Mayoreo está de luto. Alejandro Sánchez/END – – El mercado Mayoreo está de luto. Alejandro Sánchez/END –

8:00 am Los comerciantes del Mercado Mayoreo se declaran en luto en el Día de las Madres y colocan globos negros y carteles. (Elnuevodiario.com.ni)