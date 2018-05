Israel da por cerrado el intercambio de ataques con Hamás

Jerusalén, 30 may (Sputnik).- Las autoridades israelíes consideran que los últimos enfrentamientos entre Israel y grupos palestinos en Gaza han acabado, según indicó un responsable militar bajo condición de anonimato al diario digital israelí The Times of Israel.

A pesar de que el alto el fuego fue declarado unilateralmente por el movimiento palestino islamista Hamás, con mediación de Egipto, según el Gobierno israelí, el Ejército israelí respetará la calma si no hay nuevos lanzamientos de proyectiles desde Gaza.

“El Ejército ha gestionado un golpe serio esta noche”, señaló el responsable militar israelí. “Desde primeras horas de la mañana se han detenido los disparos (de misiles) e Israel ha mandado los mensajes pertinentes que indican que si los ataques se reanudan, los bombardeos contra Hamás y sus afiliados serán aún mayores”, señaló el responsable militar.

Y añadió que si se había llegado a un “entendimiento” por el cual Israel no bombardeará más Gaza si no se lanzan más cohetes ni proyectiles de mortero desde la franja sobre Israel.

Desde ayer martes a las 7 de la mañana hasta la misma hora hoy, las sirenas en localidades del sur de Israel sonaron al menos 166 veces, según el Ejército israelí.

Este ha sido el mayor episodio de violencia entre Israel y Gaza que se ha vivido desde que el Ejército israelí lanzó una ofensiva militar en la franja el verano de 2014 que mató a al menos 2.200 personas. (Sputnik)