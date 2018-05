Dinero divide al evangélico Partido Restauración Nacional

San José, 31 may (ElPaís.cr).- Dos ex candidatos presidenciales del movimiento evangélico pretenden que una mayoría de los 14 diputados del Partido Restauración Nacional (PRN), liderado por el pastor y político Carlos Avendaño, se separen de la fracción legislativa para construir casa aparte.

Se trata del ex candidato presidencial del PRN, Fabricio Alvarado, quien disputó la segunda ronda electoral el 1 de abril, y perdió contra Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, junto con el ex diputado, ex aspirante presidencial y veterano político del Partido Alianza Demócrata Cristiana (PADC), Mario Redondo Poveda.

Ambos ex candidatos se encuentran molestos con la dirigencia del PRN, de Avendaño, ante la negativa de pagar deudas a empresas de comunicación, contratadas verbalmente, sin documentación conocida, por la administración financiera de la campaña política.

Vídeos y encuestas fueron utilizadas por Alvarado durante la campaña con el posible propósito de influir en la intención de voto de los electores, que al final no le favoreció como estrategia.

Redondo Poveda brindó el apoyo a Fabricio Alvarado pocos días antes de la primera ronda cuando el segundo se perfilaba como uno de los favoritos para acudir al balotaje el Domingo de Resurrección.

Posteriormente, para la segunda ronda fungió como Jefe de Campaña de facto del colega predicador y encargado de coordinar alianzas políticas con dirigentes de los partidos Movimiento Libertario, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Republicano Calderonista, entre otros.

Sobre las dos principales deudas, por unos 200 millones de colones, Avendaño ha dicho que no se pagarán por falta de un contrato firmado por responsables del PRN y de las empresas, mientras que Alvarado ha tratado de deslindarse del tema afirmando que él se dedicó a lo suyo, a ser candidato y no administrador de la campaña, aunque cobró dineros como asesor de su propia candidatura.

“Como ya lo he dicho, en mi condición de candidato para la pasada campaña electoral, no formé parte en ningún momento, ni de la estructura de pagos, ni de la estructura de contratos. Repito, no era mi función”, ha reiterado en redes sociales.

Añadió que “las diferentes denuncias y aseveraciones que se han hecho en los últimos días, ya forman parte de investigaciones del TSE (Tribunal Supremo de Elecciones), por lo que no considero prudente dar declaraciones al respecto, ni por esta vía, ni a los medios de comunicación”.