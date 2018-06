5 años Jairo Mora ¿cómo destruir su legado?

Si bien algunos de los que se ensuciaron con sangre las manos hoy están en la cárcel, no se hace honor a la vida de Jairo. La impunidad continúa porque la playa sigue desprotegida, el crimen se perpetúa una tras otra vez porque hoy Playa Moín no está siendo conservada si no destruida, industrializada, el humedal de Moín ya fue partido en dos para hacer una calle y un puerto cuya necesidad de existir es cuestionable.

El motivo por la cual Jairo fue asesinado fue el obstáculo que él y cualquier acción en defensa de las tortugas y su hábitat representaba para diversos intereses. El “estorbo” ya no existe.

Pero este es sólo uno de más de una decena de megaproyectos para Moín por más de 4980 millones de dólares. Ahí están los intereses que se pudieron sentir más incómodos con el trabajo de Jairo. Y más allá de Moín, esa es una de las tantas playas que pertenecen al narco, al turismo depredador, a la invasión de la milla marítima y la zona pública.

El siguiente cuadro resume los 10 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín.

Proyecto Inversión (millones dólares ) Impactos ambientales Marina Isla Moín 450 Implica construir una ciudad para 7000 personas con condominios, un hotel, villas con vista al mar, casas, y además y locales comerciales. Dos marinas para 500 barcos. Todo un sector de alta fragilidad e invadiendo parte del Humedal Nacional Cariari. Ampliación del Muelle petrolero 100 Contaminación, posibles derrames de hidrocarburos, aumento del tamaño de barcos y posibles derrames de petróleo Refinería 1500 Posibilidad de exploración por Petrochina, posibles derrames, contaminación ambiental y retraso de inversiones de energías renovables Plataforma exploratoria De 3 a 10 Extracción de petróleo y gas, posibles derrames de petróleo, contaminación. Megapuerto de Transferencia del Atlántico( AMEGA) 1100 Dragado del lecho marino, modificación de las condiciones del suelo marino, aumento del tráfico de barcos y servicios comentarios en la costa. Proyecto Terminal de contenedores de Moín 992.2 Afectación al Humedal Cariari, construcción de una isla artificial, cambios en la morfología de la costa, impacto por sedimentación y erosión en las playas y las condiciones de vida de las tortugas, dragado. Carretera de ingreso al puerto APM 6.1 Cortara en dos la zona del Humedal Cariari tanto por la carretera como directamente un puente sobre el río Moín Sistema ferroviario y puntas logísticas 445 Aumento de actividades comerciales en la zona de Moín, Modernización portuaria 70 Aumento del tránsito de barcos y actividades complementarias de servicio Zona franca y parque industrial 50 Aumento de presión inmobiliaria en tierras cercanas a Moín y aumento de servicios complementarios. Terminal de importación y almacenamiento del gas natural 200 En sus planos de opciones hay un relleno de la costa de Moín y desvió de del río Moín (Humedal Cariarí) y presión por la explotación del gas en el país. TOTAL: 4983.3 Fuente: elaboración propia a partir de estudio “Moín: megaproyectos o tortugas” publicado en 2013 ver completo en: http://studylib.es/doc/8079060/mo%C3%ADn–megaproyectos-o-tortugas

Se une a estos proyectos uno de megaturismo que terminará de destruir la playa que es una de las zonas de mayor importancia ecológica para las tortugas, que corresponde según el trabajo de Jairo al área de mayor desove de baulas.

Fuente. Didier Chacón. (2013). Mapa Propuesto por Widecast para Área protegida en Moín

Se trata de un desastre, más que un desarrollo de $400 millones llamado “Casino City Caribe” a cargo de “Patti Rao Projects”, contempla tres hoteles con 264 habitaciones, tres casinos, 219 apartamentos, dos centros de convenciones, un complejo de entretenimiento, un centro de negocio, helipuerto, una marina y acceso a la playa. Según un publireportaje “El plan maestro, que contempla siete proyectos inmobiliarios, ya está aprobado por la municipalidad de Matina y tiene el visto bueno del Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Energía”( La República,26-4-2018 ).

El pasado 19 de marzo pasado una tortuga baula apareció en media pista del aeropuerto de Limón, no nos queda duda que venía huyendo del desastre de playa Moín donde han perdido al menos 5 hectáreas de playa por la construcción del megamuelle de APM Terminal ( Semanario Universidad, 21-2-2018 ), recién comenzaba la temporada de anidación de la baula y las miles de tortugas que registró Jairo Mora y mucha otras podrían estar corriendo la misma suerte del ecologista. Jairo Mora trabajó de manera sistemática desde 2012 y logró identificar en Moín alrededor de 1474 nidos de tortugas baula, lo que demostró que esa playa se convirtió en uno de los sitios de mayor anidación en el país, más que una zona protegida como el Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste, donde se encontraron algo más de 200 nidos.

De hecho, una fuente anónima nos dijo que la marca de la tortuga es de playa Moín, sin duda el importante trabajo de Jairo Mora permitió iniciar el proceso para convertir la playa de Moín en área protegida por su gran importancia de anidación a finales de la administración tras anterior y fue completamente olvidado por el pasado gobierno ¿fue olvidado también su asesinato?

(*) Mauricio Álvarez, geógrafo y docente UCR