Feria de libro mexicana ofrece “citas a ciegas” para no juzgar por la portada

Tijuana (México), 2 jun (EFE).- Con el ánimo de que los lectores no juzguen por las apariencias -o en este caso, por la portada-, uno de los estands de la Feria del Libro de Tijuana ofrece “citas a ciegas” con los libros.

Fernando Savater, Gonzalo Celorio, Milan Kundera, Carlos Fuentes o Enrique Krauze son algunos los autores que esperan ser leídos a través de este original método de venta, si bien los visitantes desconocen a primera vista de quién es cada uno de los volúmenes.

En el estand de los hermanos González, responsables de la librería Ediciones Jofer, se ven varias hileras con decenas de obras.

Todas ellas están envueltas en un papel marrón y atadas con un hilo. Además, cuentan con un pequeño cartel en el que se lee “¡Auxilio, sácame de aquí!”.

Aunque la portada no se ve, los libreros han escrito en el papel una frase que, de alguna forma, sintetiza el contenido de la novela o el tema que trata.

El librero Enrique González comenta a Efe que su hermano y él tuvieron la idea de las “citas a ciegas” -como llaman a la iniciativa- por una foto que se viralizó en redes sociales sobre una acción similar emprendida en Alemania.

“Lo adoptamos y quisimos hacerlo un poco distinto, con la frase en la parte de afuera del libro, para dejarle esa chispa de sorpresa a la gente”, explica.

Al estand, uno de los más concurridos de la feria, llegan diariamente decenas de personas, que recorren con la vista las diferentes hileras hasta que encuentran una frase que les llama la atención.

“Lo que busca se encuentra; lo que se descuida se pierde”, “Fallar es la mejor manera de aprender” o “Los soñadores son los salvadores del mundo” son algunos de los textos que aparecen escritos sobre los envoltorios marrones.

Los lectores de Tijuana “no conocían este concepto, y fue una novedad, a la gente le está gustando mucho”, reconoce el librero, quien resalta que desde que inició el evento literario no dan a basto y no paran de envolver y colgar nuevos libros, siempre sin repetir la frase de la cubierta.

Entre los visitantes del estand se encuentra Fernanda, quien ha adquirido un tomo, que todavía no ha abierto, con la frase “a veces es necesario sufrir las consecuencias de nuestros actos para poder aprender de nuestros errores”.

“Se me hace interesante, me encanta la frase”, apunta a Efe la mexicana, quien dice que habitualmente compra libros únicamente si le llama la atención el título, pero no “por el autor ni la portada”.

González comenta que el público joven es el que más se lleva los libros, y que también están resultando ser una buena idea para regalar.

Un aspecto del que se siente orgulloso es que “se está fomentando la lectura”.

“Además, si lo abres y no era lo que tú pensabas encontrar, al menos es una novela y de un escritor famoso, y están padres (geniales)”, concluye.

La Feria del Libro de Tijuana se desarrolla hasta el próximo domingo en esta ciudad fronteriza del estado de Baja California con unas cien actividades, entre las cuales destacan las dedicadas al escritor Juan José Arreola, de quien se celebra su centenario. EFE