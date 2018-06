Keylor Navas: Un ejemplo para todos los costarricenses

Columna Poliédrica

En alguna ocasión escribí un artículo solicitando que dejaran en paz el nombre de Keylor Navas. Lo decía porque hay “periodistas” que asumen el tema como una especie de adoctrinamiento para las personas, en lugar de destacar las conductas ejemplares que ha tenido este jugador de fútbol; en otras palabras, se le utiliza como un instrumento ideológico para idiotizar a las personas y hacer que la atención sobre otros temas importantes se desvíe.

Para que quede claro y no haya duda alguna, creo que el señor Navas es un ejemplo porque se aparta de una serie de conductas típicas del costarricense promedio. Por ejemplo, en lugar de ponerse a bajarle el piso a sus colegas, ha optado por trabajar al máximo e imponerse con su esfuerzo a las críticas y las adversidades; lo anterior, sin lugar a dudas, es digno de destacar como una conducta deseable para los niños y jóvenes costarricenses.

Esta conducta asumida por el señor Navas, debería servir para que todos los costarricenses entendamos que no hay fórmulas mágicas y que solo con el trabajo duro se logra el éxito. Un ejemplo como éste es sumamente potente para que sea tenido en cuenta por diferentes instancias de la sociedad y así generar una conciencia colectiva que ataque una conducta tan arraigada en nuestra sociedad como la “serruchada de piso”.

Es de esta manera que se debería enfocar la figura de este deportista de trascendencia internacional y no con frivolidades que en nada ayudan a formar el carácter del ciudadano del futuro. Tenemos buenos ejemplos contemporáneos para que la conciencia colectiva cambie la ley del mínimo esfuerzo, por una que fomente el trabajo duro para lograr el bienestar individual y colectivo; ejemplos también hemos tenido en el pasado, empero, pareciera que no fueron bien encauzados y desde esa perspectiva nos hemos mantenido en una especie de conformismo como sociedad.

Es deprimente escuchar a un periodista y a un ex jugador de fútbol planteando que el Estadio Nacional lleve el nombre de Keylor Navas. La depresión llega cuando uno observa que la propuesta tiene como único objetivo congraciarse con el deportista en cuestión, es decir, se trata de una idea total y completamente oportunista; no se trata aquí de establecer si el señor Navas merece o no semejante distinción, probablemente en un futuro no muy lejano eso llegue a ser una realidad; sin embargo, ese no es el punto, ahora lo que toca es que su figura sirva como ejemplo no solo para los niños, sino para cualquier ciudadano que sueñe con una sociedad costarricense mejor.

¡En buena hora por tener en el señor Navas un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas para alcanzar el éxito !

(*) Andi Mirom es Filósofo

columnapoliedrica.blogspot.com