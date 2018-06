Comisión legislativa de derechos humanos busca reconocer nacionalidad costarricense a Pueblo Ngöbe-Buglé

San José, 5 Jun (ElPaís.cr).- La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, está intentando apresurar un proyecto de ley que busca reconocer la nacionalidad costarricense al pueblo Ngöbe-Buglé.

Esta población indígena originaria de Panamá, lleva más de 100 años de habitar en territorio nacional, principalmente Coto Brus, Paso Canoas y Sixaola, sin embargo actualmente no cuentan con cédula de identidad, ni acceso a los derechos elementales para una vida digna.

A los Ngöbe-Buglé se les considera personas extranjeras en condición migratoria irregular, por lo que los y las diputadas de la comisión recibieron este martes a un grupo de representantes indígenas que están apelando por sus derechos humanos en Costa Rica.

Algunos de los servicios de los que se ven retraídos son los de educación, salud, acceso a la información y cualquier política pública impulsada por el Estado costarricense que sea dirigida a la población nacional.

Abida Anatacio Paredes, una de las voceras del grupo, comentó ante la Comisión que; “por la falta de cédula, no accedemos a la salud, a la educación, ni al trabajo; derechos que deberíamos gozar como ciudadanos y ciudadanas costarricenses”.

El proyecto en cuestión es el expediente #20. 554, “Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza”. Esta iniciativa estaba siendo estudiada en la Comisión de Asuntos Sociales, pero luego fue trasladado a la Comisión de Derechos Humanos por asuntos de agenda.

Para el diputado Enrique Sanchez Carballo, Presidente de la Comisión que ahora analiza el caso, es responsabilidad del Estado avanzar en el reconocimiento de sus derechos.

“Como dijimos en la Comisión de Derechos Humanos nosotros no estamos haciendo un favor a la comunidad aprobando o impulsando este proyecto, si no que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar derechos para todas y para todos por igual”, comentó el diputado Sánchez.

El Presidente del foro legislativo explicó que con este proyecto se renueva la antigua ley de cedulación que estuvo vigente entre el año 91 y el 94, el cual en su momento permitió que todas las población indígenas accedieran al documento de identidad.

“Del 94 a la fecha no han habido procesos de acceso que garanticen el reconocimiento de la nacionalidad a poblaciones indígenas y la población Ngöbe-Buglé particularmente, por ser transfronteriza, ha tendió mucho más problema para acceder no sólo a la cedula, si no a los derechos asociados como la salud y a la educación”, indicó el diputado.

Deuda ancestral En el caso específico del distrito de Sixaola, Talamanca, existe una población indígena Ngöbe-Buglé de 2254 personas, según el Censo Centroamericano de Población de 2011.

La mayoría de estas personas han migrado al país para trabajar en plantaciones de banano y plátano. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, estas personas ya constituyen el segundo pueblo originario más numeroso del cantón de Talamanca.

Estas personas casi en su totalidad, ingresaron al país desde Panamá con permisos temporales de trabajo y con el paso de las décadas han profundizado sus vínculos de parentesco con personas costarricenses.

Cabe destacar que varias entidades como el Registro Civil, han realizado esfuerzos para reconocer la nacionalidad costarricense a estas personas, pero incluso con el apoyo de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas el problema no se ha solucionado.

La legislación vigente no contempla una categoría migratoria específica que tome en cuenta las condiciones particulares y los derechos históricos de esta población.